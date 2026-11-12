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Улюблена вечеря зірки "Людей Ікс" Патріка Стюарта: Джеймі Олівер відтворив страву зі спогадів актора 1984 року
Деякі страви залишаються у пам’яті на все життя. Для актора Патріка Стюарта такою гастрономічною любов’ю стали курячі енчиладас з мексиканським соусом моле, які він скуштував ще 1984 року.
Іноді одна вечеря здатна перенести нас у зовсім інший час і місце. Саме так сталося з Патріком Стюартом, адже смак курячих енчиладас із насиченим соусом настільки його вразив, що актор пам’ятав цю страву десятиліттями.
Вперше він скуштував її 1984 року, коли перебував у Мехіко на зніманнях фільму «Дюна». Минуло багато років, перш ніж ця кулінарна історія отримала продовження. Британський шеф-кухар Джеймі Олівер, коли почув розповідь Стюарта, вирішив знайти рецепт тієї самої страви.
2019 року Олівер і Стюарт разом відтворили легендарну вечерю в одному з епізодів шоу Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast. Результат виявився настільки вдалим, що актор назвав цю страву однією з найкращих гастрономічних вражень у своєму житті.
Це не зовсім рецепт для вечері за 20 хвилин, у ньому чимало інгредієнтів і кілька етапів приготування. Проте якщо хочеться влаштувати особливий гастрономічний вечір, результат точно вартий зусиль.
Інгредієнти
Для курки та основи
ціла курка — 1 шт. (приблизно 2 кг)
цибуля — 1 шт.
морква — 2 шт.
селера — 2 стебла
часник — 1 головка
чорний перець горошком — 1 ч. л
петрушка — 1 пучок
кукурудзяні тортильї — 12 шт.
свіжа кінза — ½ пучка
Для соусу моле
сушений перець мулато — 250 г
сушений перець анчо — 160 г
сушений перець пасілья — 160 г
свинячий жир
кунжут — 125 г
несолоний арахіс — 125 г
бланшований мигдаль — 125 г
цибуля — 2 шт.
часник — 10 зубчиків
мелена кориця — 1 ч. л
гвоздика — 1 ч. л
бодян — 1 ч. л
чорний перець — 1 ч. л
стиглий плантан — 1 шт.
стиглі помідори — 3 шт.
родзинки — 125 г
м’яка кукурудзяна тортилья — 1 шт.
білого булочка — ½ шт.
темного шоколад — 200 г
Для кукурудзяної сальси
кукурудза — 1 качан
лайм — 2 шт.
невелика червона цибуля — 1 шт.
стиглі помідори різних кольорів — 3 шт.
перець халапеньйо — 2 шт.
Для зеленого рису
свинячий жир — 1 ст. л
цибуля — 1 шт.
часник — 2 зубчики
довгозернистий рис — 250 г
бульйон, у якому варилася курка — 500 мл
кінза — 1 пучок
петрушка — 1 пучок
сушений епазот — 50 г
Приготування
Покладіть курку у велику каструлю разом із цибулею, морквою, селерою, часником, перцем горошком і петрушкою.
Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, а потім варіть на невеликому вогні приблизно 1,5 години до м’якості м’яса.
Залиште курку у бульйоні.
Розріжте сушені перці, видаліть насіння та злегка підсмажте на сухій пательні.
Залийте окропом і залиште приблизно на 20 хв, щоб вони розм’якли.
На свинячому жирі підрум’яньте кунжут, арахіс і мигдаль.
Відкладіть кілька ложок для подавання.
На тій самій пательні обсмажте подрібнені цибулю та часник зі спеціями.
Додайте нарізаний плантан, помідори, родзинки, горіхи й насіння.
Покришіть туди кукурудзяну тортилью та булочку.
Додайте розм’якшений перець і подрібніть усю суміш у блендері, за потреби додайте трохи води.
Протріть через сито, перекладіть у каструлю зі свинячим жиром, додайте натертий шоколад і тушкуйте на слабкому вогні близько години.
За потреби розведіть курячим бульйоном.
Підсмажте кукурудзу на грилі чи пательні до легкого обвуглення. Зріжте зерна, змішайте з нарізаними помідорами, червоною цибулею та халапеньйо.
Додайте цедру та сік лаймів, сіль і перець.
Обсмажте цибулю та часник, додайте рис і готуйте ще кілька хвилин.
Влийте курячий бульйон, додайте подрібнену зелень та епазот.
Накрийте кришкою та варіть на слабкому вогні приблизно 10 хв до готовності рису.
Відокремте м’ясо курки від кісток і розберіть його на волокна.
Викладіть порції м’яса на кукурудзяні тортильї, складіть навпіл і злегка обсмажте з обох боків до золотистої скоринки.
Занурте гарячі енчиладас у теплий соус моле.
Подавайте із зеленою рисовою стравою, кукурудзяною сальсою, подрібненими горіхами та свіжою кінзою.
Історія цих енчиладас — чудове нагадування, що їжа може бути дещо набагато більшим за набір інгредієнтів. Вона зберігає спогади, повертає нас у важливі моменти життя та допомагає відкривати культури через їхні смаки.