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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
3 хв

Улюблена вечеря зірки "Людей Ікс" Патріка Стюарта: Джеймі Олівер відтворив страву зі спогадів актора 1984 року

Деякі страви залишаються у пам’яті на все життя. Для актора Патріка Стюарта такою гастрономічною любов’ю стали курячі енчиладас з мексиканським соусом моле, які він скуштував ще 1984 року.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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мексиканські енчіладас із шоколадним соусом youtube.com_@JamieOliver

мексиканські енчіладас із шоколадним соусом youtube.com_@JamieOliver / © youtube.com

Іноді одна вечеря здатна перенести нас у зовсім інший час і місце. Саме так сталося з Патріком Стюартом, адже смак курячих енчиладас із насиченим соусом настільки його вразив, що актор пам’ятав цю страву десятиліттями.

Вперше він скуштував її 1984 року, коли перебував у Мехіко на зніманнях фільму «Дюна». Минуло багато років, перш ніж ця кулінарна історія отримала продовження. Британський шеф-кухар Джеймі Олівер, коли почув розповідь Стюарта, вирішив знайти рецепт тієї самої страви.

Патрік Стюарт / © Associated Press

Патрік Стюарт / © Associated Press

2019 року Олівер і Стюарт разом відтворили легендарну вечерю в одному з епізодів шоу Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast. Результат виявився настільки вдалим, що актор назвав цю страву однією з найкращих гастрономічних вражень у своєму житті.

Це не зовсім рецепт для вечері за 20 хвилин, у ньому чимало інгредієнтів і кілька етапів приготування. Проте якщо хочеться влаштувати особливий гастрономічний вечір, результат точно вартий зусиль.

Інгредієнти

Для курки та основи

  • ціла курка — 1 шт. (приблизно 2 кг)

  • цибуля — 1 шт.

  • морква — 2 шт.

  • селера — 2 стебла

  • часник — 1 головка

  • чорний перець горошком — 1 ч. л

  • петрушка — 1 пучок

  • кукурудзяні тортильї — 12 шт.

  • свіжа кінза — ½ пучка

Для соусу моле

  • сушений перець мулато — 250 г

  • сушений перець анчо — 160 г

  • сушений перець пасілья — 160 г

  • свинячий жир

  • кунжут — 125 г

  • несолоний арахіс — 125 г

  • бланшований мигдаль — 125 г

  • цибуля — 2 шт.

  • часник — 10 зубчиків

  • мелена кориця — 1 ч. л

  • гвоздика — 1 ч. л

  • бодян — 1 ч. л

  • чорний перець — 1 ч. л

  • стиглий плантан — 1 шт.

  • стиглі помідори — 3 шт.

  • родзинки — 125 г

  • м’яка кукурудзяна тортилья — 1 шт.

  • білого булочка — ½ шт.

  • темного шоколад — 200 г

Для кукурудзяної сальси

  • кукурудза — 1 качан

  • лайм — 2 шт.

  • невелика червона цибуля — 1 шт.

  • стиглі помідори різних кольорів — 3 шт.

  • перець халапеньйо — 2 шт.

Для зеленого рису

  • свинячий жир — 1 ст. л

  • цибуля — 1 шт.

  • часник — 2 зубчики

  • довгозернистий рис — 250 г

  • бульйон, у якому варилася курка — 500 мл

  • кінза — 1 пучок

  • петрушка — 1 пучок

  • сушений епазот — 50 г

Приготування

  1. Покладіть курку у велику каструлю разом із цибулею, морквою, селерою, часником, перцем горошком і петрушкою.

  2. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, а потім варіть на невеликому вогні приблизно 1,5 години до м’якості м’яса.

  3. Залиште курку у бульйоні.

  4. Розріжте сушені перці, видаліть насіння та злегка підсмажте на сухій пательні.

  5. Залийте окропом і залиште приблизно на 20 хв, щоб вони розм’якли.

  6. На свинячому жирі підрум’яньте кунжут, арахіс і мигдаль.

  7. Відкладіть кілька ложок для подавання.

  8. На тій самій пательні обсмажте подрібнені цибулю та часник зі спеціями.

  9. Додайте нарізаний плантан, помідори, родзинки, горіхи й насіння.

  10. Покришіть туди кукурудзяну тортилью та булочку.

  11. Додайте розм’якшений перець і подрібніть усю суміш у блендері, за потреби додайте трохи води.

  12. Протріть через сито, перекладіть у каструлю зі свинячим жиром, додайте натертий шоколад і тушкуйте на слабкому вогні близько години.

  13. За потреби розведіть курячим бульйоном.

  14. Підсмажте кукурудзу на грилі чи пательні до легкого обвуглення. Зріжте зерна, змішайте з нарізаними помідорами, червоною цибулею та халапеньйо.

  15. Додайте цедру та сік лаймів, сіль і перець.

  16. Обсмажте цибулю та часник, додайте рис і готуйте ще кілька хвилин.

  17. Влийте курячий бульйон, додайте подрібнену зелень та епазот.

  18. Накрийте кришкою та варіть на слабкому вогні приблизно 10 хв до готовності рису.

  19. Відокремте м’ясо курки від кісток і розберіть його на волокна.

  20. Викладіть порції м’яса на кукурудзяні тортильї, складіть навпіл і злегка обсмажте з обох боків до золотистої скоринки.

  21. Занурте гарячі енчиладас у теплий соус моле.

  22. Подавайте із зеленою рисовою стравою, кукурудзяною сальсою, подрібненими горіхами та свіжою кінзою.

Історія цих енчиладас — чудове нагадування, що їжа може бути дещо набагато більшим за набір інгредієнтів. Вона зберігає спогади, повертає нас у важливі моменти життя та допомагає відкривати культури через їхні смаки.

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