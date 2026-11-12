Улюблена вечеря зірки "Людей Ікс" Патріка Стюарта: Джеймі Олівер відтворив страву зі спогадів актора 1984 року

мексиканські енчіладас із шоколадним соусом youtube.com_@JamieOliver / © youtube.com

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Іноді одна вечеря здатна перенести нас у зовсім інший час і місце. Саме так сталося з Патріком Стюартом, адже смак курячих енчиладас із насиченим соусом настільки його вразив, що актор пам’ятав цю страву десятиліттями.

Вперше він скуштував її 1984 року, коли перебував у Мехіко на зніманнях фільму «Дюна». Минуло багато років, перш ніж ця кулінарна історія отримала продовження. Британський шеф-кухар Джеймі Олівер, коли почув розповідь Стюарта, вирішив знайти рецепт тієї самої страви.

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Патрік Стюарт / © Associated Press

2019 року Олівер і Стюарт разом відтворили легендарну вечерю в одному з епізодів шоу Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast. Результат виявився настільки вдалим, що актор назвав цю страву однією з найкращих гастрономічних вражень у своєму житті.

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Це не зовсім рецепт для вечері за 20 хвилин, у ньому чимало інгредієнтів і кілька етапів приготування. Проте якщо хочеться влаштувати особливий гастрономічний вечір, результат точно вартий зусиль.

Інгредієнти

Для курки та основи

ціла курка — 1 шт. (приблизно 2 кг)

цибуля — 1 шт.

морква — 2 шт.

селера — 2 стебла

часник — 1 головка

чорний перець горошком — 1 ч. л

петрушка — 1 пучок

кукурудзяні тортильї — 12 шт.

свіжа кінза — ½ пучка

Для соусу моле

сушений перець мулато — 250 г

сушений перець анчо — 160 г

сушений перець пасілья — 160 г

свинячий жир

кунжут — 125 г

несолоний арахіс — 125 г

бланшований мигдаль — 125 г

цибуля — 2 шт.

часник — 10 зубчиків

мелена кориця — 1 ч. л

гвоздика — 1 ч. л

бодян — 1 ч. л

чорний перець — 1 ч. л

стиглий плантан — 1 шт.

стиглі помідори — 3 шт.

родзинки — 125 г

м’яка кукурудзяна тортилья — 1 шт.

білого булочка — ½ шт.

темного шоколад — 200 г

Для кукурудзяної сальси

кукурудза — 1 качан

лайм — 2 шт.

невелика червона цибуля — 1 шт.

стиглі помідори різних кольорів — 3 шт.

перець халапеньйо — 2 шт.

Для зеленого рису

свинячий жир — 1 ст. л

цибуля — 1 шт.

часник — 2 зубчики

довгозернистий рис — 250 г

бульйон, у якому варилася курка — 500 мл

кінза — 1 пучок

петрушка — 1 пучок

сушений епазот — 50 г

Приготування

Покладіть курку у велику каструлю разом із цибулею, морквою, селерою, часником, перцем горошком і петрушкою. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, а потім варіть на невеликому вогні приблизно 1,5 години до м’якості м’яса. Залиште курку у бульйоні. Розріжте сушені перці, видаліть насіння та злегка підсмажте на сухій пательні. Залийте окропом і залиште приблизно на 20 хв, щоб вони розм’якли. На свинячому жирі підрум’яньте кунжут, арахіс і мигдаль. Відкладіть кілька ложок для подавання. На тій самій пательні обсмажте подрібнені цибулю та часник зі спеціями. Додайте нарізаний плантан, помідори, родзинки, горіхи й насіння. Покришіть туди кукурудзяну тортилью та булочку. Додайте розм’якшений перець і подрібніть усю суміш у блендері, за потреби додайте трохи води. Протріть через сито, перекладіть у каструлю зі свинячим жиром, додайте натертий шоколад і тушкуйте на слабкому вогні близько години. За потреби розведіть курячим бульйоном. Підсмажте кукурудзу на грилі чи пательні до легкого обвуглення. Зріжте зерна, змішайте з нарізаними помідорами, червоною цибулею та халапеньйо. Додайте цедру та сік лаймів, сіль і перець. Обсмажте цибулю та часник, додайте рис і готуйте ще кілька хвилин. Влийте курячий бульйон, додайте подрібнену зелень та епазот. Накрийте кришкою та варіть на слабкому вогні приблизно 10 хв до готовності рису. Відокремте м’ясо курки від кісток і розберіть його на волокна. Викладіть порції м’яса на кукурудзяні тортильї, складіть навпіл і злегка обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Занурте гарячі енчиладас у теплий соус моле. Подавайте із зеленою рисовою стравою, кукурудзяною сальсою, подрібненими горіхами та свіжою кінзою.

Історія цих енчиладас — чудове нагадування, що їжа може бути дещо набагато більшим за набір інгредієнтів. Вона зберігає спогади, повертає нас у важливі моменти життя та допомагає відкривати культури через їхні смаки.

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