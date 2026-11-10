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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
2 хв

Улюблена запіканка Джекі Кеннеді: рецепт страви з 5 інгредієнтів, який подавали у Білому домі

Колишня перша леді США Джекі Кеннеді свого часу подавала гостям Білого дому ніжну пасту із сиром, сметаною та зеленню.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
210 ккал
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Улюблена запіканка Джекі Кеннеді

Улюблена запіканка Джекі Кеннеді / © Associated Press

Іноді найсмачніші страви зовсім не потребують складних рецептів і довгого списку інгредієнтів. Саме такою була одна з улюблених кулінарних знахідок Джекі Кеннеді — проста запіканка з яєчної локшини, кисломолочного сиру, сметани та свіжої зелені, про це розповіло видання EatingWell.

Основа страви — яєчна локшина, яку змішують із кисломолочним сиром, сметаною та подрібненим шніт-цибулею. Сіль і чорний перець додають смаку, а невеликі шматочки вершкового масла зверху допомагають утворити апетитну золотисту скоринку під час запікання. Усе максимально просто.

Джекі та Джон Кеннеді / © Getty Images

Джекі та Джон Кеннеді / © Getty Images

Інгредієнти

яєчна локшина
450 г
кисломолочний сир
350 г
сметана
350 мл
сіль
1 ч. л
чорний перець
¼ ч. л
подрібнена шніт-цибуля
⅓ склянки
вершкове масло
1 ст. л

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 175°C.

  2. Форму для запікання змастіть вершковим маслом.

  3. Відваріть яєчну локшину у підсоленій воді відповідно до інструкції на упаковці.

  4. Злийте воду.

  5. У великій мисці змішайте локшину з кисломолочним сиром, сметаною, сіллю, перцем і подрібненою шніт-цибулею.

  6. Перекладіть суміш у підготовлену форму.

  7. Вершкове масло наріжте невеликими шматочками та розподіліть зверху.

  8. Запікайте приблизно 30 хв, доки верх страви злегка не підрум’яниться.

Подавання

Запіканка добре смакує як самостійна страва, проте її легко доповнити свіжим зеленим салатом або сезонними овочами. Якщо хочеться зробити вечерю поживнішою, можна додати шматочки готової курки.

Рецепт також допускає кулінарні експерименти, наприклад, замінити звичайну локшину цільнозерновою чи додати більше ароматних трав. Головне — зберегти ніжну сирно-сметанну основу, яка й робить цю запіканку особливою.

Кулінарна класика не обов’язково має бути складною. Запіканка Джекі Кеннеді — чудове нагадування, що з доступних продуктів можна приготувати страву з історією, яка легко впишеться і у сучасне меню.

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