Улюблена запіканка Джекі Кеннеді: рецепт страви з 5 інгредієнтів, який подавали у Білому домі

Улюблена запіканка Джекі Кеннеді / © Associated Press

Реклама

Іноді найсмачніші страви зовсім не потребують складних рецептів і довгого списку інгредієнтів. Саме такою була одна з улюблених кулінарних знахідок Джекі Кеннеді — проста запіканка з яєчної локшини, кисломолочного сиру, сметани та свіжої зелені, про це розповіло видання EatingWell.

Основа страви — яєчна локшина, яку змішують із кисломолочним сиром, сметаною та подрібненим шніт-цибулею. Сіль і чорний перець додають смаку, а невеликі шматочки вершкового масла зверху допомагають утворити апетитну золотисту скоринку під час запікання. Усе максимально просто.

Реклама

Джекі та Джон Кеннеді / © Getty Images

Інгредієнти яєчна локшина 450 г кисломолочний сир 350 г сметана 350 мл сіль 1 ч. л чорний перець ¼ ч. л подрібнена шніт-цибуля ⅓ склянки вершкове масло 1 ст. л

Приготування

Розігрійте духовку до 175°C. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Відваріть яєчну локшину у підсоленій воді відповідно до інструкції на упаковці. Злийте воду. У великій мисці змішайте локшину з кисломолочним сиром, сметаною, сіллю, перцем і подрібненою шніт-цибулею. Перекладіть суміш у підготовлену форму. Вершкове масло наріжте невеликими шматочками та розподіліть зверху. Запікайте приблизно 30 хв, доки верх страви злегка не підрум’яниться.

Подавання

Запіканка добре смакує як самостійна страва, проте її легко доповнити свіжим зеленим салатом або сезонними овочами. Якщо хочеться зробити вечерю поживнішою, можна додати шматочки готової курки.

Реклама

Рецепт також допускає кулінарні експерименти, наприклад, замінити звичайну локшину цільнозерновою чи додати більше ароматних трав. Головне — зберегти ніжну сирно-сметанну основу, яка й робить цю запіканку особливою.

Кулінарна класика не обов’язково має бути складною. Запіканка Джекі Кеннеді — чудове нагадування, що з доступних продуктів можна приготувати страву з історією, яка легко впишеться і у сучасне меню.

Новини партнерів

Новини партнерів