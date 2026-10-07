Улюблений вишневий пиріг Діна Вінчестера: рецепт із серіалу "Надприродне"

Улюблений вишневий пиріг Діна Вінчестера tiktok.com/@khom__ka

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Для шанувальників серіалу «Надприродне» вишневий пиріг давно став частиною характеру Діна Вінчестера, так само як його легендарний автомобіль Chevrolet Impala, рок-музика та любов до ситної їжі. Ароматна вишнева начинка, ніжне пісочне тісто та рум’яна плетінка зверху — саме той десерт, який хочеться поставити на стіл ще теплим.

Натомість склад рецепта, про який розповіли на сторінці khom__ka , простий, а для начинки підійде не лише свіжа, а й заморожена чи консервована вишня.

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Актор Дженсен Еклз, який зіграв Діна Вінчестера у серіалі «Надприродне» / © Associated Press

Улюблений вишневий пиріг Діна Вінчестера tiktok.com/@khom__ka

Інгредієнти

Для тіста

борошно — 320 г

холодне вершкове масло — 200 г

сіль — 1 ч. л

цукор — 1 ст. л

крижана вода — 6–8 ст. л

Для вишневої начинки

вишня без кісточок — 800 г

цукор — 150–200 г

ванільний екстракт — 1 ч. л,

мигдальний екстракт — 0,5 ч. л

крохмаль — 3 ст. л з великою гіркою

сіль — дрібка.

вершкове масло — 20 г (за бажанням)

Улюблений вишневий пиріг Діна Вінчестера tiktok.com/@khom__ka

Приготування

Якщо використовуєте заморожену або консервовану вишню, спочатку добре злийте всю зайву рідину. Для тіста змішайте борошно із сіллю та цукром, додайте холодне масло, натерте на тертці, та швидко перетріть усе руками до стану крихти. Влийте крижану воду та швидко замісіть тісто. Загорніть його у плівку та поставте у холодильник на 30–60 хв. Тим часом приготуйте начинку, змішайте вишню із цукром, ванільним і мигдальним екстрактами, крохмалем та дрібкою солі. Залиште приблизно на 20 хв, так крохмаль встигне зв’язати залишки вишневого соку. Розігрійте духовку до 200°C у режимі «верх-низ». Охолоджене тісто розділіть на дві нерівні частини. Більшу розкачайте та викладіть у форму та сформуйте основу та бортики. Другу частину також розкачайте та наріжте смужками приблизно 1,5–2 см завширшки. Викладіть вишневу начинку на основу. За бажанням розподіліть зверху невеликі шматочки вершкового масла. Зі смужок тіста сформуйте традиційну плетінку, а краї добре защипніть. Верх можна змастити збитим яйцем, а для красивої скоринки додати мигдальні пластівці чи трохи цукру. Випікайте пиріг 15 хв за 200°C, після чого зменште температуру до 180°C і готуйте ще 35–45 хв. Орієнтир — насичений золотисто-коричневий колір скоринки. Головне — не поспішати. Перед нарізанням пиріг має повністю охолонути за кімнатної температури чи у холодильнику. Так начинка встигне стабілізуватися та не витікатиме з кожного шматочка.

Золотиста скоринка, кисло-солодка вишня та аромат мигдалю — цей пиріг легко уявити на столі у братів Вінчестерів після чергової надприродної пригоди. А ще це чудовий привід влаштувати власний марафон серіалу «Надприродне» з десертом, який точно оцінять фанати Діна Вінчестера.

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