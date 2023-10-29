Улюблена яєчня Чендлера Бінга: простий рецепт сніданку із серіалу "Друзі"

У другому сезоні серіалу "Друзі" до Чендлера переїжджає новий сусід на ім'я Едді та готує яєчню за своїм рецептом. Ображений Джої в цьому епізоді ревниво заявляє Чендлеру, що думав, що друг любить яйця, приготовані тільки за його рецептом.

Українська блогерка Тетяна Клочко вирішила відтворити улюблену страву Чендлера – яйця у хлібі з діркою посередині. Відео приготування цього сніданку дівчина поділилася у TikTok у своєму блогу Tetianka cooks.

Інгредієнти:

Хліб

2 яйця

вершкове масло

соус песто

Приготування:

Відріжте досить товсту скибку хліба, виріжте в ній серединку.

Обидва боки скибочки змастіть розм'якшеним вершковим маслом і підсмажте на сковорідці з антипригарним покриттям.

У середину хліба вбийте 2 яйця, а коли вони трохи схопляться на сковороді – переверніть.

Готовий хліб із яйцями посоліть, поперчіть і намажте соусом песто.

Нагадаємо, що раніше Тетяна ділилася рецептом знаменитого чизкейка із серіалу "Друзі".

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