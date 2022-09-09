Улюблене печиво Єлизавети II: рецепт із секретним інгредієнтом від колишнього шефкухаря королеви

Макгрейді — колишній кухар королеви Єлизавети II — публікує на своєму YouTube каналі рецепти страв і десертів, які готував для королеви. Він розповів про особливий рецепт пісочного печива із ключовим секретним інгредієнтом.

Макгрейді згадує свої дні у шотландській резиденції королеви, замку Балморал, і каже, що готував порцію такого пісочного печива принаймні раз на тиждень.

Секретний інгредієнт

В рецептах пісочного печива зазвичай використовуються борошно, олія та цукор, які, за словами шефкухаря, можуть бути гранульовані або подрібнені на порошок. Однак у цьому рецепті Макгрейді пропонує використовувати ще й кукурудзяне борошно.

Він пояснив, що це пом'якшує пісочне печиво, тож замість того, щоб ламатися, як бісквіт, воно кришиться і тане в роті.

Складники

225 г борошна

225 г вершкового масла

115 г цукрової пудри

115 г кукурудзяного борошна

одна чайна ложка солі

одна-дві чайні ложки ванільної пасти

Приготування

Розігрійте духовку до 175°С. Додайте всі інгредієнти, крім ванілі, у велику миску і перемішайте, поки суміш не стане схожою на панірувальні сухарі. Додайте ваніль і знову злегка перемішайте. Викладіть тісто на трохи посипану борошном поверхню і обережно замісіть.

Посипте класичну форму для пісочного печива борошном і втисніть тісто в порожнину. Використовуючи гострий ніж, обріжте верх, щоб вийшла плоска поверхня.

Акуратно виверніть тісто для пісочного печива і покладіть його на застелений лист. За допомогою вилки проткніть тісто по всій поверхні і випікайте в духовці близько 20 хвилин, щоб печиво залишалося світло-пісочного кольору.

Після випікання дістаньте пісочне печиво з духовки та за допомогою гострого ножа надріжте його поверхню на часточки. Посипте поверхню цукром і дайте охолонути щонайменше годину.

Макгрейді рекомендує додавати сушену лаванду або цедру цитрусових до пісочного печива як невелике доповнення.

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