Улюблений рецепт герцогині Корнуольської: шоколадний бісквітний пиріг

Щоб насолодитися цим десертом вам знадобляться зовсім прості інгредієнти.

Герцогиня Корнуольська Каміла поділилася улюбленим рецептом шоколадного бісквітного пирога, взятим з "Королівської кулінарної книги: сезонні рецепти з Букінгемського палацу".

Рецепт цієї простої і смачної страви з'явився на сторінці Кларенс-хаус в Instagram.

Інгредієнти для бісквіта:

печиво McVitie's Rich Tea - 225 г (можна замінити нашим печивом "Марія");

розм'якшене вершкове несолоне вершкове масло - 115 г;

цукрова пудра - 115 г;

нарізаний темний шоколад - 115 г;

2 столові ложки теплої води або темного рому.

Інгредієнти для шоколадного крему:

нарізаний темний шоколад - 125 г;

збиті вершки - 125 г.

Шоколадний бісквіт герцогині Корнуольської Каміли / instagram.com/clarencehouse

Рецепт приготування бісквіта:

1. Змастіть форму для випічки маслом, і покладіть на дно папір. Помістіть кільце для випічки на піднос і відставте, поки воно не буде потрібно.

2. Розламайте печиво на дрібні шматочки, розміром близько 1-2 см. Печиво не повинне перетворитися в крихти.

3. Помістіть розм'якшене масло і цукор до миски і збивайте до легкої і м'якої консистенції.

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4. Розтопіть шоколад, або в мікрохвильовій печі, або над каструлею з окропом. Після цього шоколад вилийте на масло і цукор і ретельно перемішайте.

5. Додайте в суміш воду або ром, а потім - шматочки печива. Добре перемішайте, щоб переконатися, що всі шматочки печива покриті шоколадною сумішшю.

6. Помістіть суміш у кільце для випікання і обережно, але міцно натисніть на неї, щоб сформувати і вирівняти текстуру. Залиште торт в холодильнику приблизно на 30 хвилин.

Приготування шоколадного крему:

1. Покладіть нарізаний шоколад в миску і вилийте збиті вершки в каструлю. Доведіть до кипіння вершки, а потім додайте нарізаний шоколад. Ретельно перемішайте до отримання однорідної маси.

2. Вийміть шоколадний бісквітний торт з холодильника і зніміть кільце для випічки.

3. Рівномірно покрийте шоколадний бісквіт теплим кремом.

Раніше своєю улюбленою стравою ділився Принц Чарльз - яйцями, запеченомими з сиром і овочами. Приготувати її можна з використанням вашого улюбленого сиру.