Улюблений рецепт герцогині Корнуольської: шоколадний бісквітний пиріг

Щоб насолодитися цим десертом вам знадобляться зовсім прості інгредієнти.
Герцогиня Корнуольська Каміла поділилася улюбленим рецептом шоколадного бісквітного пирога, взятим з "Королівської кулінарної книги: сезонні рецепти з Букінгемського палацу".
Рецепт цієї простої і смачної страви з'явився на сторінці Кларенс-хаус в Instagram.
Інгредієнти для бісквіта:
печиво McVitie's Rich Tea - 225 г (можна замінити нашим печивом "Марія");
розм'якшене вершкове несолоне вершкове масло - 115 г;
цукрова пудра - 115 г;
нарізаний темний шоколад - 115 г;
2 столові ложки теплої води або темного рому.
Інгредієнти для шоколадного крему:
нарізаний темний шоколад - 125 г;
збиті вершки - 125 г.
Рецепт приготування бісквіта:
1. Змастіть форму для випічки маслом, і покладіть на дно папір. Помістіть кільце для випічки на піднос і відставте, поки воно не буде потрібно.
2. Розламайте печиво на дрібні шматочки, розміром близько 1-2 см. Печиво не повинне перетворитися в крихти.
3. Помістіть розм'якшене масло і цукор до миски і збивайте до легкої і м'якої консистенції.
4. Розтопіть шоколад, або в мікрохвильовій печі, або над каструлею з окропом. Після цього шоколад вилийте на масло і цукор і ретельно перемішайте.
5. Додайте в суміш воду або ром, а потім - шматочки печива. Добре перемішайте, щоб переконатися, що всі шматочки печива покриті шоколадною сумішшю.
6. Помістіть суміш у кільце для випікання і обережно, але міцно натисніть на неї, щоб сформувати і вирівняти текстуру. Залиште торт в холодильнику приблизно на 30 хвилин.
Приготування шоколадного крему:
1. Покладіть нарізаний шоколад в миску і вилийте збиті вершки в каструлю. Доведіть до кипіння вершки, а потім додайте нарізаний шоколад. Ретельно перемішайте до отримання однорідної маси.
2. Вийміть шоколадний бісквітний торт з холодильника і зніміть кільце для випічки.
3. Рівномірно покрийте шоколадний бісквіт теплим кремом.
Раніше своєю улюбленою стравою ділився Принц Чарльз - яйцями, запеченомими з сиром і овочами. Приготувати її можна з використанням вашого улюбленого сиру.