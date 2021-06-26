Узбецький плов: рецепт від Андрія Величко

Плов по цьому рецепту вийшов просто чудового аромату і смаку.

Плов — страва зовсім не проста. Хоч і здається воно повсякденним, але правильний плов таким точно не є. Я, наприклад, щоб приготувати плов, готувався тиждень. І зараз я коротко про це розповім — як вибирав рис, яке м'ясо використовував, а головне — з якими спеціями готував.

Перше — рис. Є кілька сортів рису, які відмінно підходять для плову. Так, наприклад, якщо хочеться отримати розсипчастий, не надто складний щільний плов — використовуйте сорт басматі. Якщо вам більше подобається витончений аромат в плові — використовуйте рис сорту жасмин. Ну а якщо ви вирішили приготувати "правильний", за всіма канонами плов — поставте метою і знайдіть рис девзіра, або девзіра. Готувати з ним складніше, але воно однозначно того варте. У готовій страві цей рис одночасно і щільний і м'який, і начебто розсипчастий, а тримає форму.

До речі, девзіра — це не зовсім сорт, це загальна назва шліфованих сортів рису родом із Середньої Азії. І саме з ними прийнято готувати той самий, узбецький плов. По крайней мере, так мені розповіли узбеки на ринку, де я вибирав рис. Та й книги та відео про плові Сталика Ханкішіева показали багато нюансів приготування, які я часто використовую.

Друге — яке м'ясо використовувати. Однозначно пожирнее. Наприклад — баранчика. Я вибрав шматочок локального, однорічного, бессарабського баранчика, причому частина я вибрав пожілістее — гомілка, м'якоть грудинки і хвіст. Саме ці частини, на мій смак, ідеальні для гасіння і тривалого приготування.

Третє — і не менш важливе. Які спеції використовувати. З традиційних невід'ємним атрибутом плову для мене завжди є зіра, барбарис і гострий перець. А ось для того, щоб надати плову місцевий, бессарабський колорит, я в цей раз вирішив використовувати чубріцу і болгарську м'яту. Скажу відверто — плов вийшов просто чудового аромату і смаку.

Інгредієнти:

1 кг рис девзіра

2 кг м'якоті жирної баранини

1 кг ріпчастої цибулі

1 кг моркви

кілька головок часнику

1 склянка олії для смаження

1-2 стручки гострого перцю

1 ч ложка зіри

1 ст ложка барбарису

1 ч ложка куркуми

1 ч ложка сумаху

1 ст ложка бессарабской чубріци

½ ст ложки болгарської м'яти гюзум

Крок 1

Готуємо всі інгредієнти. М'ясо нарізати досить великими шматками — приблизно 3-5 см. Цибуля — соломкою товщини 5 мм, а морква — великою соломкою, приблизно 8-10 мм товщини і 4-6 см довжини. В ідеалі — взяти 2 сорти моркви — жовту і помаранчеву, але у нас ще складно дістати саме жовту.

До речі, казан. Я використовую для плову широкий, узбецький, як у нас називають. І бажано, щоб він був чавунний. У ньому необхідно прожарити масло раніше — щоб воно задимело, а тільки після — обсмажити м'ясо до золотисто-коричневої скоринки. Тому важливо використовувати якісне, хороше масло. Я часто додаю смалець — все-таки справжній жир має температуру смаження вище, ніж магазинні масла. До речі, в Середній Азії часто готують плов на бавовняному маслі.

крок 2

Після того, як м'ясо обсмажене, його необхідно витягти з казана і почати обсмажувати цибулю і моркву. І тільки після цього я повертаю м'ясо до овочів, додаю спеції і заливаю водою. Тепер можна посолити воду і накрити кришкою, зменшивши вогонь. Приблизно через хвилин 40-45 кипіння, в залежності від якості і віку тварини, м'ясо повинно стати м'яким, а рідина — максимально смачною і ароматною. Саме ця рідина і формує смак плову. А називається вона просто — зірвак!

крок 3

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Поки готується зирвак, необхідно підготувати рис. Якщо девзіра справжній, то приготування плову слід почати саме з підготовки рису. Його потрібно ретельно промивати, кілька разів замінюючи воду. А після цього замочити мінімум на годинку, причому в підсоленій воді.

крок 4

Відправляємо наш рис в зірвак. Додаємо головки часнику, за бажанням — гострий перець. Зменшуємо вогонь до мінімум і накривши кришкою, варимо. До неповної готовності, приблизно хвилин 15. Важливо готувати під кришкою, що не перемішувати плов в процесі приготування, тримати мінімальний вогонь. І так, головне питання — скільки повинно бути рідини, а скільки рису? Я використовую золоте правило, якого мене навчили — рідина повинна покривати рис на 2 пальці. Ймовірно, це не зовсім вірно з точки зору точності і технології, але я так готую.

крок 5

Укутування плову. Так, це я ще з дитинства пам'ятаю — традицію готовий плов укутат або пледом, або кухонними рушниками, і дати йому хвилин 15-20 відпочити, доготувати, просочитися. І тільки після цього — можна подавати до столу!

Смачного!

Андрій Величко — один з небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

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Смачного!

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