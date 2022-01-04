Узвар: рецепт головного напою Різдва

Узвар – це головний різдвяний напій, який не лише обов'язково подається до столу, а й використовується для приготування куті.

Готується узвар на основі сухофруктів із додаванням меду або цукру, і після настоювання виходить неймовірно запашним та смачним і, що найголовніше, корисним. Втім, підсолоджувати готовий напій зовсім необов'язково. Якщо ви використовуєте достатньо сухофруктів і додаєте груші, узвар вийде приємно кисло-солодким.

Інгредієнти:

3 л води

200 г сушених яблук

100 г сушених груш

100 г чорносливу

100 г кураги

100 г ізюму

150 г меду

Приготування

Сухофрукти перебрати, замочити на 15-20 хвилин у холодній воді кожен вид окремо, після чого ретельно промити.

Підготовлені яблука та груші залити холодною водою, довести до кипіння та варити на середньому вогні 10 хвилин. Потім додати чорнослив та курагу і продовжувати варити 10 хвилин. В останню чергу додати родзинки та варити ще 10 хвилин.

Готовому узварові дати настоятися щонайменше 5-6 годин, відцідити, додати мед і перемішати до його розчинення.

На замітку

Чим ширший асортимент використовуваних сухофруктів, тим смачнішим виходить узвар. Готуючи його, можна використовувати урюк, сушену айву та вишню, світлі та темні родзинки, в'ялені журавлину та інжир, сушені ягоди – шипшину, калину, малину, чорну смородину, чорницю.

Рівень солодкості узвару регулюйте на свій смак, збільшуючи або зменшуючи норму меду, або замінивши його цукром.

За бажання до напою можна додати трохи лимонної кислоти.

Якщо ви готуєте узвар з 1-2 видами сухофруктів, можете ароматизувати його цедрою лимона або апельсина, м'ятою, мелісою, паличкою кориці, кількома зірочками бодяну або кількома бутонами гвоздики.

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