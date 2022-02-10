В'ялені помідори з мікрохвильової печі

Сушені та в'ялені фрукти та овочі – це не тільки корисно, але й дуже смачно.

В'ялені помідори, що стали особливо популярними останнім часом, можна використовувати в салатах, пасті, піці, фритаті. Крім того, вони чудово підійдуть для легкого італійського сніданку, варто лише покласти парочку на шматочок чіабатти з маскарпоне або рикоттою та прикрасити базиліком.

Якщо заготовлені з літа в'ялені помідори вже закінчилися, можна приготувати нову порцію. Для невеликої кількості чудово підійде варіант приготування в мікрохвильовій печі.

Інгредієнти:

помідори

часник

оливкова олія

італійські трави

сіль

Приготування

Помідори вимити, обсушити, розрізати навпіл або на чотири рази і видалити чайною ложкою насіння з надлишками соку.

Підготовлені помідори викласти розрізом вгору на блюдо з бортиками, збризкати оливковою олією, притрусити італійськими травами і поставити в мікрохвильову піч на 4-5 хвилин, включивши її на повну потужність.

По закінченні робочого циклу злити сік, що утворився, помідори остудити, злегка присолити і поставити в мікрохвильовку ще на 4-5 хвилин, після чого знову остудити і за необхідності поставити в мікрохвильову піч ще раз.

Готові помідори укласти шарами в банку, що щільно закривається, перекладаючи нарізаним тонкими скибочками часником, залити оливковою олією, закупорити, помістити в холодильник і витримати 12 годин.

На замітку

Помідори вибирайте дрібні, щільні та м'ясисті, з невеликим вмістом соку. Найкраще підходять сорти чері та "вершка".

Приправи підбирайте відповідно до свого смаку. Для в'ялених помідор добре підійдуть суміш перців, орегано, базилік, чебрець, прованські та середземноморські трави.

Загальний час приготування, кількість циклів подвяливания та їхня тривалість залежить від сорту та величини помідорів, а також від потужності мікрохвильової печі.

Наповнену ароматами часнику та приправ оливкову олію, якою заливались в'ялені помідори, згодом можна використовувати як заправку для салатів.

Читайте також: