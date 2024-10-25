Вʼялені томати: рецепт смачної закуски

На сторінці nowbynaturesupps поділились рецептом, як швидко та просто приготувати цю апетитну закуску вдома, не витрачаючи багато часу та зусиль. Такий рецепт дозволяє отримати природний, насичений смак без додаткових консервантів та надлишкової кількості солі.

Інгредієнти Стиглі помідори 1 кг Часник 3-4 зубчики Свіжий розмарин 2-3 гілочки Оливкова олія 1 склянка Сіль Мелений чорний перець

Приготування:

Розігрійте духовку до 120°C і застеліть деко пергаментом; Розріжте помідори навпіл і вийміть трохи насіння, щоб вони швидше висушилися; Розкладіть помідори зрізом догори на підготовлене деко; Посипте сіллю та перцем; Поставте деко в духовку та дайте помідорам повільно висохнути протягом 2-4 годин, залежно від їхнього розміру. Вони повинні зменшитися та зморщитися, але все ще бути трохи м’якими та не повністю зневодненими. У стерилізовану банку викладіть шарами сушені помідори з нарізаним часником і гілочками свіжого розмарину; Налийте оливкову олію в банку, повністю покривши помідори, часник і розмарин. Переконайтеся, що всі помідори занурені в олію. Щільно закрийте банку та зберігайте її в холодильнику.

Смак з часом посилиться. Помідори вже можна їсти одразу за кілька годин після маринування, але їхній смак стане ще кращим через кілька днів.

В’ялені томати, приготовлені вдома, вирізняються особливим смаком і ароматом. Окрім цього, ви можете контролювати кількість спецій та солі, підлаштовуючи рецепт під свій смак. Це особливо актуально для людей, які дотримуються здорового способу життя та прагнуть уникати надмірного споживання солі та консервантів. Домашні в’ялені томати можна додавати до салатів, паст, піци, бутербродів або просто подавати як закуску.

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