Вафельний рулет з фаршем: оригінальна закуска для святкового столу
Вафельні коржі підходять не лише для приготування десертів, а й для дуже смачної закуски з фаршем і сиром, яку можна подати до святкового столу.
Це чудова альтернатива звичайним бутербродам, де основою рулету будуть вафельні коржі та соковита начинка.
Інгредієнти
коржі вафельні — 6 шт.
фарш свинячий — 300 г
фарш курячий — 500 г
яйце куряче — 1 шт.
сир моцарела — 150 г
перець болгарський — 1 шт.
часник — 1 зубок
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кріп)
кунжут
Приготування
Сир натріть на велику тертку.
Болгарський перець очистьте від насіння і наріжте дрібними кубиками.
Часник очистьте та пропустіть через прес.
Зелень промийте та подрібніть.
До миски викладіть фарш, часник, чорний мелений перець, посоліть і перемішайте.
На кожен вафельний корж тонким шаром викладіть фарш, зверху посипте болгарським перцем, потім сиром і зеленню та залиште на 10 хвилин, щоб коржі трохи розмокли.
Згорніть у рулет, змастіть яйцем і посипте кунжутом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.