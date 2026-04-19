Вафельний рулет з фаршем: оригінальна закуска для святкового столу

Вафельні коржі підходять не лише для приготування десертів, а й для дуже смачної закуски з фаршем і сиром, яку можна подати до святкового столу.

Катерина Труш
Вафельний рулет із фаршем

Це чудова альтернатива звичайним бутербродам, де основою рулету будуть вафельні коржі та соковита начинка.

Інгредієнти

  • коржі вафельні — 6 шт.

  • фарш свинячий — 300 г

  • фарш курячий — 500 г

  • яйце куряче — 1 шт.

  • сир моцарела — 150 г

  • перець болгарський — 1 шт.

  • часник — 1 зубок

  • перець чорний мелений

  • сіль

  • зелень (петрушка, кріп)

  • кунжут

Приготування

  1. Сир натріть на велику тертку.

  2. Болгарський перець очистьте від насіння і наріжте дрібними кубиками.

  3. Часник очистьте та пропустіть через прес.

  4. Зелень промийте та подрібніть.

  5. До миски викладіть фарш, часник, чорний мелений перець, посоліть і перемішайте.

  6. На кожен вафельний корж тонким шаром викладіть фарш, зверху посипте болгарським перцем, потім сиром і зеленню та залиште на 10 хвилин, щоб коржі трохи розмокли.

  7. Згорніть у рулет, змастіть яйцем і посипте кунжутом.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

