Вафельний торт із крабовими паличками та плавленим сиром — як приготувати смачне закушування
Іноді найкращі рецепти — не складні гастрономічні експерименти, а прості, перевірені часом поєднання. Вафельний торт із крабовими паличками та сиром — саме такий випадок, адже це мінімум зусиль, доступні інгредієнти та «вау» ефект на святковому столі.
Сучасна домашня кухня шукає баланс між естетикою, швидкістю приготування та смаком. Саме тому такі рецепти, як вафельний торт, стрімко набирають популярності. На сторінці Готуємо_в_Кайф розповіли про рецепт, який легко стане вашим кулінарним фаворитом.
Це ідеальний варіант, коли хочеться здивувати гостей, але без багатогодинного стояння біля плити. До того ж страва універсальна, її можна подати як холодну закуску, перекушування чи навіть легку вечерю.
Інгредієнти
- вафельні коржі
- 6 шт.
- яйця (відварені)
- 4 шт.
- крабові палички
- 250 г
- плавлені сирки
- 3 шт.
- часник
- 3 зубчики
- зелень
-
- майонез
-
Приготування
Відварені яйця, крабові палички та плавлені сирки натріть на дрібній тертці.
Додайте подрібнений часник і зелень, вони зроблять смак яскравішим.
Заправте суміш майонезом і добре перемішайте до однорідності.
Змащуйте кожен вафельний корж начинкою та викладайте їх один на одний.
Верх прикрасьте зеленню чи тертим яйцем.
Поставте торт у холодильник на 1–2 години, щоб коржі просочилися та стали ніжними.
Вафельний торт із крабовими паличками — той випадок, коли кулінарія стає легкою та приємною. Без складних технік, дорогих продуктів, але з результатом, який збирає компліменти.
Щоб приготувати щось смачне та красиве, не потрібно бути шеф-кухарем, достатньо натхнення та кількох простих інгредієнтів.