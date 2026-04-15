Вафельний торт із крабовими паличками та плавленим сиром tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Сучасна домашня кухня шукає баланс між естетикою, швидкістю приготування та смаком. Саме тому такі рецепти, як вафельний торт, стрімко набирають популярності. На сторінці Готуємо_в_Кайф розповіли про рецепт, який легко стане вашим кулінарним фаворитом.

Це ідеальний варіант, коли хочеться здивувати гостей, але без багатогодинного стояння біля плити. До того ж страва універсальна, її можна подати як холодну закуску, перекушування чи навіть легку вечерю.

Вафельний торт із крабовими паличками та плавленим сиром tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Інгредієнти вафельні коржі 6 шт. яйця (відварені) 4 шт. крабові палички 250 г плавлені сирки 3 шт. часник 3 зубчики зелень майонез

Приготування

Відварені яйця, крабові палички та плавлені сирки натріть на дрібній тертці. Додайте подрібнений часник і зелень, вони зроблять смак яскравішим. Заправте суміш майонезом і добре перемішайте до однорідності. Змащуйте кожен вафельний корж начинкою та викладайте їх один на одний. Верх прикрасьте зеленню чи тертим яйцем. Поставте торт у холодильник на 1–2 години, щоб коржі просочилися та стали ніжними.

Вафельний торт із крабовими паличками — той випадок, коли кулінарія стає легкою та приємною. Без складних технік, дорогих продуктів, але з результатом, який збирає компліменти.

Щоб приготувати щось смачне та красиве, не потрібно бути шеф-кухарем, достатньо натхнення та кількох простих інгредієнтів.