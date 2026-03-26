Вафельний торт tiktok.com/@anna_di__

Іноді хочеться десерту, який має ефектний вигляд і неймовірно смакує. Фудблогерка Anna._.Di розповіла про рецепт вафельного торта, який стане справжньою знахідкою для сімейного чаювання чи святкування. М’які коржі, ніжний крем із вареного згущеного молока та нотки смородинового джему створюють ідеальне поєднання смаку та простоти.

Інгредієнти вафельні коржі 8 шт. варене згущене молоко 370 г (1 банка) вершкове масло 180 г горіхи (волоський) смородиновий джем мигдалеві пластівці

Приготування

М’яке вершкове масло збиваємо до пишності. Додаємо варене згущене молоко та збиваємо ще раз. Додаємо подрібнені горіхи та перемішуємо до однорідності. Почергово змащуємо коржі кремом і смородиновим джемом. Фудблогерка радить джемом змастити лише 2 коржі. Складаємо тортик шарами. Посипаємо мигдалевими пластівцями чи додатковими горішками. Даємо трохи настоятися, щоб коржі ввібрали крем.

Цей вафельний торт — ідеальний варіант для тих, хто любить десерти без зайвої мороки. Ніжний крем, легка кислинка джему та хрусткі горішки роблять його універсальним і приємним для всієї родини.