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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
671
Час на прочитання
1 хв

Вафельний торт із заварним кремом: рецепт, улюблений із дитинства

Хто не любить вафельний торт? Готується він із готових вафельних коржів, які продаються у будь-якому супермаркеті.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
213 ккал
Вафельний торт із заварним кремом

Вафельний торт із заварним кремом / © Credits

Від такого тортика не відмовиться ніхто, особливо з чашкою кави або чаю.

Інгредієнти

вафельні коржі
8 шт.
молоко
600 г
яйця курячі
2 шт.
цукор
180 г
борошно пшеничне
2 ст. л.
крохмаль кукурудзяний
0,5 ст. л.
масло вершкове
180 г
ванільний цукор
10 г
шоколад

  1. У каструлі з'єднайте цукор, борошно, крохмаль, ванілін і перемішайте. Додайте яйця, 100 мл теплого молока і збийте віничком.

  2. Решту молока доведіть до кипіння і частинами вливайте в каструлю з масою і швидко перемішуйте віничком, варіть крем на середньому вогні, постійно перемішуючи, поки на поверхні не з'являться бульбашки і він не стане густим.

  3. Зніміть із вогню, накрийте плівкою в контакт із поверхнею і залиште остигати за кімнатної температури.

  4. У мисці збийте міксером м'яке вершкове масло, частинами додавайте заварний крем і збивайте до пишної маси.

  5. На блюдо, змащене трохи кремом, викладіть перший корж, змастіть частиною крему, таким чином, чергуючи коржі і крем, зберіть весь торт. Верх і боки змастіть кремом, прикрасьте тертим шоколадом і відправте в холодильник на дві години.

Поради:

  • Прикрасити торт можна вафельним коржем, подрібненим у крихту.

  • Крохмаль використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Кількість переглядів
671
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