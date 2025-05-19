Вафельний торт із заварним кремом: рецепт, улюблений із дитинства

Від такого тортика не відмовиться ніхто, особливо з чашкою кави або чаю.

У каструлі з'єднайте цукор, борошно, крохмаль, ванілін і перемішайте. Додайте яйця, 100 мл теплого молока і збийте віничком.

Решту молока доведіть до кипіння і частинами вливайте в каструлю з масою і швидко перемішуйте віничком, варіть крем на середньому вогні, постійно перемішуючи, поки на поверхні не з'являться бульбашки і він не стане густим.

Зніміть із вогню, накрийте плівкою в контакт із поверхнею і залиште остигати за кімнатної температури.

У мисці збийте міксером м'яке вершкове масло, частинами додавайте заварний крем і збивайте до пишної маси.