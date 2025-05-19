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Вафельний торт із заварним кремом: рецепт, улюблений із дитинства
Хто не любить вафельний торт? Готується він із готових вафельних коржів, які продаються у будь-якому супермаркеті.
Від такого тортика не відмовиться ніхто, особливо з чашкою кави або чаю.
Інгредієнти
- вафельні коржі
- 8 шт.
- молоко
- 600 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 180 г
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- крохмаль кукурудзяний
- 0,5 ст. л.
- масло вершкове
- 180 г
- ванільний цукор
- 10 г
- шоколад
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У каструлі з'єднайте цукор, борошно, крохмаль, ванілін і перемішайте. Додайте яйця, 100 мл теплого молока і збийте віничком.
Решту молока доведіть до кипіння і частинами вливайте в каструлю з масою і швидко перемішуйте віничком, варіть крем на середньому вогні, постійно перемішуючи, поки на поверхні не з'являться бульбашки і він не стане густим.
Зніміть із вогню, накрийте плівкою в контакт із поверхнею і залиште остигати за кімнатної температури.
У мисці збийте міксером м'яке вершкове масло, частинами додавайте заварний крем і збивайте до пишної маси.
На блюдо, змащене трохи кремом, викладіть перший корж, змастіть частиною крему, таким чином, чергуючи коржі і крем, зберіть весь торт. Верх і боки змастіть кремом, прикрасьте тертим шоколадом і відправте в холодильник на дві години.
Поради:
Прикрасити торт можна вафельним коржем, подрібненим у крихту.
Крохмаль використовуйте будь-який.