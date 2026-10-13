Вампірське печиво: рецепт моторошно смачного десерту на Геловін

Вампірське печиво tiktok.com_its.juliesmith

Реклама

Геловінська випічка офіційно захоплює кухні і цей десерт тому доказ. Вампірське печиво, про рецепт приготування якого розповіла фудблогерка Джулі Сміт, поєднує насичене шоколадне тісто, кремову начинку з вершкового сиру та білий шоколад із червоним харчовим барвником. На вигляд — справжня солодка містика, а на смак — ніжний десерт із сюрпризом усередині. Рецепт розрахований на 8 великих печив.

Вампірське печиво tiktok.com_its.juliesmith

Інгредієнти

Для сирної начинки

вершковий сир — 225 г

цукор — 100 г

цукрова пудра — 2 ст. л

сметана — 2 ст. л

ванільний екстракт — ½ ч. л

червоний харчовий барвник

Для шоколадного тіста

м’яке вершкове масло — 115 г

коричневий цукор — 100 г

цукор — 65 г

яйця — 1 шт.

ванільний екстракт — 1 ч. л

какао-порошок — 35 г

сода — ½ ч. л

розпушувач — ¼ ч. л

сіль — ½ ч. л

борошно — 190 г

молоко — 60 мл

чорний харчовий барвник

шоколадна крихта — 130 г

Для декору

білий шоколад

червоний харчовий барвник

кокосова олія — 1 ч. л

Вампірське печиво tiktok.com_its.juliesmith

Приготування

Змішайте вершковий сир, обидва види цукру, сметану, ваніль і червоний барвник до однорідності. Сформуйте 8 невеликих порцій та покладіть у морозильник щонайменше на 60 хв. Збийте вершкове масло з коричневим і звичайним цукром. Додайте яйце та ваніль. Всипте какао, соду, розпушувач, сіль і борошно. Влийте молоко, щоб тісто стало м’яким, додайте чорний барвник і шоколадну крихту. Розділіть тісто на 8 частин. Кожну придавіть, покладіть усередину заморожену сирну начинку, ретельно загорніть і закрийте краї. Поставте заготівлю у морозильник на 5–10 хв або у холодильник приблизно на 30 хв. Розігрійте духовку до 175°C і випікайте печиво 13–15 хв. Залиште його на деку ще на 10–15 хв, щоб воно трохи охололо та тримало форму. Розтопіть білий шоколад, змішайте з червоним барвником і, за потреби, додайте кокосову олію, щоб була рідша консистенція. Полийте охолоджене печиво червоними смужками.

Вампірське печиво — той десерт, який створює гелловінський настрій без складних кондитерських технік. Головне — дочекатися, поки печиво охолоне, і тоді насолоджуватися солодким сюрпризом усередині.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів