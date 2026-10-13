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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
760
Час на прочитання
2 хв

Вампірське печиво: рецепт моторошно смачного десерту на Геловін

Чорне шоколадне печиво, ніжна сирна начинка та криваво-червона глазур — це ефектний десерт, який стане зіркою геловінської вечірки.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Вампірське печиво tiktok.com_its.juliesmith

Вампірське печиво tiktok.com_its.juliesmith

Геловінська випічка офіційно захоплює кухні і цей десерт тому доказ. Вампірське печиво, про рецепт приготування якого розповіла фудблогерка Джулі Сміт, поєднує насичене шоколадне тісто, кремову начинку з вершкового сиру та білий шоколад із червоним харчовим барвником. На вигляд — справжня солодка містика, а на смак — ніжний десерт із сюрпризом усередині. Рецепт розрахований на 8 великих печив.

Вампірське печиво tiktok.com_its.juliesmith

Вампірське печиво tiktok.com_its.juliesmith

Інгредієнти

Для сирної начинки

  • вершковий сир — 225 г

  • цукор — 100 г

  • цукрова пудра — 2 ст. л

  • сметана — 2 ст. л

  • ванільний екстракт — ½ ч. л

  • червоний харчовий барвник

Для шоколадного тіста

  • м’яке вершкове масло — 115 г

  • коричневий цукор — 100 г

  • цукор — 65 г

  • яйця — 1 шт.

  • ванільний екстракт — 1 ч. л

  • какао-порошок — 35 г

  • сода — ½ ч. л

  • розпушувач — ¼ ч. л

  • сіль — ½ ч. л

  • борошно — 190 г

  • молоко — 60 мл

  • чорний харчовий барвник

  • шоколадна крихта — 130 г

Для декору

  • білий шоколад

  • червоний харчовий барвник

  • кокосова олія — 1 ч. л

Вампірське печиво tiktok.com_its.juliesmith

Вампірське печиво tiktok.com_its.juliesmith

Приготування

  1. Змішайте вершковий сир, обидва види цукру, сметану, ваніль і червоний барвник до однорідності.

  2. Сформуйте 8 невеликих порцій та покладіть у морозильник щонайменше на 60 хв.

  3. Збийте вершкове масло з коричневим і звичайним цукром.

  4. Додайте яйце та ваніль.

  5. Всипте какао, соду, розпушувач, сіль і борошно.

  6. Влийте молоко, щоб тісто стало м’яким, додайте чорний барвник і шоколадну крихту.

  7. Розділіть тісто на 8 частин.

  8. Кожну придавіть, покладіть усередину заморожену сирну начинку, ретельно загорніть і закрийте краї.

  9. Поставте заготівлю у морозильник на 5–10 хв або у холодильник приблизно на 30 хв.

  10. Розігрійте духовку до 175°C і випікайте печиво 13–15 хв.

  11. Залиште його на деку ще на 10–15 хв, щоб воно трохи охололо та тримало форму.

  12. Розтопіть білий шоколад, змішайте з червоним барвником і, за потреби, додайте кокосову олію, щоб була рідша консистенція.

  13. Полийте охолоджене печиво червоними смужками.

Вампірське печиво — той десерт, який створює гелловінський настрій без складних кондитерських технік. Головне — дочекатися, поки печиво охолоне, і тоді насолоджуватися солодким сюрпризом усередині.

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