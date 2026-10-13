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Вампірське печиво: рецепт моторошно смачного десерту на Геловін
Чорне шоколадне печиво, ніжна сирна начинка та криваво-червона глазур — це ефектний десерт, який стане зіркою геловінської вечірки.
Геловінська випічка офіційно захоплює кухні і цей десерт тому доказ. Вампірське печиво, про рецепт приготування якого розповіла фудблогерка Джулі Сміт, поєднує насичене шоколадне тісто, кремову начинку з вершкового сиру та білий шоколад із червоним харчовим барвником. На вигляд — справжня солодка містика, а на смак — ніжний десерт із сюрпризом усередині. Рецепт розрахований на 8 великих печив.
Інгредієнти
Для сирної начинки
вершковий сир — 225 г
цукор — 100 г
цукрова пудра — 2 ст. л
сметана — 2 ст. л
ванільний екстракт — ½ ч. л
червоний харчовий барвник
Для шоколадного тіста
м’яке вершкове масло — 115 г
коричневий цукор — 100 г
цукор — 65 г
яйця — 1 шт.
ванільний екстракт — 1 ч. л
какао-порошок — 35 г
сода — ½ ч. л
розпушувач — ¼ ч. л
сіль — ½ ч. л
борошно — 190 г
молоко — 60 мл
чорний харчовий барвник
шоколадна крихта — 130 г
Для декору
білий шоколад
червоний харчовий барвник
кокосова олія — 1 ч. л
Приготування
Змішайте вершковий сир, обидва види цукру, сметану, ваніль і червоний барвник до однорідності.
Сформуйте 8 невеликих порцій та покладіть у морозильник щонайменше на 60 хв.
Збийте вершкове масло з коричневим і звичайним цукром.
Додайте яйце та ваніль.
Всипте какао, соду, розпушувач, сіль і борошно.
Влийте молоко, щоб тісто стало м’яким, додайте чорний барвник і шоколадну крихту.
Розділіть тісто на 8 частин.
Кожну придавіть, покладіть усередину заморожену сирну начинку, ретельно загорніть і закрийте краї.
Поставте заготівлю у морозильник на 5–10 хв або у холодильник приблизно на 30 хв.
Розігрійте духовку до 175°C і випікайте печиво 13–15 хв.
Залиште його на деку ще на 10–15 хв, щоб воно трохи охололо та тримало форму.
Розтопіть білий шоколад, змішайте з червоним барвником і, за потреби, додайте кокосову олію, щоб була рідша консистенція.
Полийте охолоджене печиво червоними смужками.
Вампірське печиво — той десерт, який створює гелловінський настрій без складних кондитерських технік. Головне — дочекатися, поки печиво охолоне, і тоді насолоджуватися солодким сюрпризом усередині.