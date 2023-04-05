Варена буженина в пакеті: рецепт святкової страви

Під час приготування буженини зі свинини важливо, щоб м'ясо було свіжим, охолодженим і не заморожувалося. Ще один плюс такої страви – на свята її можна приготувати заздалегідь, заощадивши час.

Буженина — це великий шматок м'яса без кістки, зварений одним шматком у спеціях. Виходить соковитим, м'яким із чудовим смаком та ароматом.

Складники

свинина – 1 кг;

вода – 1,200 л;

перець чорний мелений;

лавровий лист – 2-3 штуки;

перець запашний горошком – 6 шт.;

часник — 5 зубчиків (маленьких);

сіль.

Шматок свинини помийте, просушіть паперовим рушником. Натріть м'ясо з усіх боків сіллю, меленим перцем. Гострим ножем у м'ясі зробіть невеликі надрізи і застроміть у них маленькі зубчики часнику.

Візьміть три пакети, вставте один в інший і покладіть м'ясо, перець горошком, лавровий лист. Покладіть м'ясо до холодильника до двох годин для маринування.

Дістаньте пакет із холодильника, покладіть його в каструлю з водою (вода має покривати м'ясо) і поставте варитися на сильний вогонь. Після того, як вода почне кипіти, зменшіть вогонь до мінімуму та варіть 1,5 години. Коли буженина буде готова, вимкніть вогонь, не відкриваючи кришки, залиште остигати м'ясо в каструлі. Коли воно повністю охолоне, дістаємо його з пакета та нарізаємо тонкими скибочками.

Поради

М'ясо можна залишити у холодильнику маринуватися на ніч.

Чудовим варіантом для буженини будуть шийна частина або стегенце.

Приправи використовуйте на свій смак.

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