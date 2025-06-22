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Вареня з квітів бузини: оригінальний рецепт
Квітуча бузина — не лише символ літа, а й джерело аромату, натхнення та незвичайних гастрономічних ідей.
Якщо ви колись готували класичний бузиновий сироп, то знаєте, що після проціджування залишається духмяна квітково-лимонна макуха. І ось тут починається справжня магія. Блогерка та ентузіастка натуральної кулінарії Tina Dehnfjeld запропонувала не викидати ці залишки, а перетворити їх на ніжне варення, яке чудово смакує з тостами, йогуртом або сирниками. Варення виходить солодко-кисле, з квітковими нотками та легким цитрусовим характером.
Інгредієнти
- Квітково-лимонна макуха (квіти бузини та скибочки лимона)
- 800 г
- Бузиновий сироп (або яблучний чи лимонний сік)
- 150–200 мл
- Цукор
- 175 г
- Ванільний цукор
- 2 ч. л
Приготування
Візьміть квітково-лимонну макуху та додайте цукор, ванільний цукор і бузиновий сироп. Добре перемішайте.
Доведіть до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте на малому вогні 15–20 хв. Періодично помішуйте.
Під час приготування перебийте масу занурювальним блендером до отримання кремової текстури. Якщо любите шматочки лимона — залиште трохи без подрібнення.
Якщо маса здається сухуватою — додайте ще трохи сиропу чи води. Варення має бути м’яким, але не рідким.
Якщо є бажання додайте ще цукру чи соку, щоб збалансувати смак.
Підготуйте баночки: простерилізуйте чи обдайте окропом, промийте з краплею спирту чи лимонної кислоти. Варення розлийте гарячим, щільно закрийте кришкою.
Варення добре зберігається у холодильнику протягом 2–3 тижнів або до 2–3 місяців, якщо банки герметично закриті.
Це варення — приклад того, як з простих, «залишкових» продуктів можна створити справжній кулінарний скарб. Якщо ви вже пробували готувати сироп з бузини — обов’язково спробуйте цей джем. А якщо ще ні — саме час назбирати кілька духмяних зонтиків і запастися ароматом літа у банці.