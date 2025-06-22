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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
2 хв

Вареня з квітів бузини: оригінальний рецепт

Квітуча бузина — не лише символ літа, а й джерело аромату, натхнення та незвичайних гастрономічних ідей.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
105 ккал
Вареня з квітів бузини та лимона

Вареня з квітів бузини та лимона / © Credits

Якщо ви колись готували класичний бузиновий сироп, то знаєте, що після проціджування залишається духмяна квітково-лимонна макуха. І ось тут починається справжня магія. Блогерка та ентузіастка натуральної кулінарії Tina Dehnfjeld запропонувала не викидати ці залишки, а перетворити їх на ніжне варення, яке чудово смакує з тостами, йогуртом або сирниками. Варення виходить солодко-кисле, з квітковими нотками та легким цитрусовим характером.

Інгредієнти

Квітково-лимонна макуха (квіти бузини та скибочки лимона)
800 г
Бузиновий сироп (або яблучний чи лимонний сік)
150–200 мл
Цукор
175 г
Ванільний цукор
2 ч. л

Приготування

  1. Візьміть квітково-лимонну макуху та додайте цукор, ванільний цукор і бузиновий сироп. Добре перемішайте.

  2. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте на малому вогні 15–20 хв. Періодично помішуйте.

  3. Під час приготування перебийте масу занурювальним блендером до отримання кремової текстури. Якщо любите шматочки лимона — залиште трохи без подрібнення.

  4. Якщо маса здається сухуватою — додайте ще трохи сиропу чи води. Варення має бути м’яким, але не рідким.

  5. Якщо є бажання додайте ще цукру чи соку, щоб збалансувати смак.

  6. Підготуйте баночки: простерилізуйте чи обдайте окропом, промийте з краплею спирту чи лимонної кислоти. Варення розлийте гарячим, щільно закрийте кришкою.

  7. Варення добре зберігається у холодильнику протягом 2–3 тижнів або до 2–3 місяців, якщо банки герметично закриті.

Це варення — приклад того, як з простих, «залишкових» продуктів можна створити справжній кулінарний скарб. Якщо ви вже пробували готувати сироп з бузини — обов’язково спробуйте цей джем. А якщо ще ні — саме час назбирати кілька духмяних зонтиків і запастися ароматом літа у банці.

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