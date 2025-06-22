Вареня з квітів бузини: оригінальний рецепт

Вареня з квітів бузини та лимона / © Credits

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Якщо ви колись готували класичний бузиновий сироп, то знаєте, що після проціджування залишається духмяна квітково-лимонна макуха. І ось тут починається справжня магія. Блогерка та ентузіастка натуральної кулінарії Tina Dehnfjeld запропонувала не викидати ці залишки, а перетворити їх на ніжне варення, яке чудово смакує з тостами, йогуртом або сирниками. Варення виходить солодко-кисле, з квітковими нотками та легким цитрусовим характером.

Інгредієнти Квітково-лимонна макуха (квіти бузини та скибочки лимона) 800 г Бузиновий сироп (або яблучний чи лимонний сік) 150–200 мл Цукор 175 г Ванільний цукор 2 ч. л

Приготування

Візьміть квітково-лимонну макуху та додайте цукор, ванільний цукор і бузиновий сироп. Добре перемішайте. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте на малому вогні 15–20 хв. Періодично помішуйте. Під час приготування перебийте масу занурювальним блендером до отримання кремової текстури. Якщо любите шматочки лимона — залиште трохи без подрібнення. Якщо маса здається сухуватою — додайте ще трохи сиропу чи води. Варення має бути м’яким, але не рідким. Якщо є бажання додайте ще цукру чи соку, щоб збалансувати смак. Підготуйте баночки: простерилізуйте чи обдайте окропом, промийте з краплею спирту чи лимонної кислоти. Варення розлийте гарячим, щільно закрийте кришкою. Варення добре зберігається у холодильнику протягом 2–3 тижнів або до 2–3 місяців, якщо банки герметично закриті.

Це варення — приклад того, як з простих, «залишкових» продуктів можна створити справжній кулінарний скарб. Якщо ви вже пробували готувати сироп з бузини — обов’язково спробуйте цей джем. А якщо ще ні — саме час назбирати кілька духмяних зонтиків і запастися ароматом літа у банці.