Вареники з сиром на заварному тісті : смачний рецепт кулінарної блогерки

Щоб нагодувати сім'ю чимось смачненьким, приготуйте ніжні вареники з сиром на заварному тісті.

Запашний аромат вареників на заварному тісті з сиром знову залучає нас до кулінарних надзвичайностей. Рецептом поділилася талановита кулінарна блогерка Дарія Даріко.

Інгредієнти Борошно 330 г Сіль 1/2 ч.л Олія 2-3 ст.л Кип'яток 150 мл Сир 9 % 300 г Яйце 1 шт Цукор 1 ст.л Ванільний цукор 1 ч.л

Приготування

Просійте 300 г борошна у мисці. Додайте 1/2 ч.л солі та 150 мл окропу. Спершу перемішайте лопаткою. Додайте 2-3 ст.л олії й замісіть тісто руками. Має вийти пружне і однорідне тісто. Накрийте харчовою плівкою та залиште відпочити.

Для начинки перебийте блендером 300 г сиру, 1 яйце, дрібку солі, 1 ч.л ванільного цукру та 30 г борошна.

Розділіть тісто на 3 частини, щоб зручніше було працювати. Одну частину тоненько розкатайте приблизно 1-2 мм завдовжки. Не потрібно присипати додатково борошном тісто, оскільки воно і так еластичне та не липне до рук. За допомогою спеціального девайсу або стакана виріжте круги. Додайте начинку і зліпіть вареник.

Варіть у великій каструлі приблизно 3-4 хвилини. Як тільки вареники всплили і вода закипіла – діставайте шумівкою або процідіть через сито. Готово.

Найкраще подавайте зі сметаною та розтопленим маслом.

Вареники на заварному тісті з сиром – це не просто страва, це витвір кулінарного мистецтва, який вражає не лише смакові рецептори, а й серце. Цей рецепт стане відмінним вибором для будь-якого святкового заходу або просто для звичайного сімейного обіду.

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