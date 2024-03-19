Вареники з сиром на заварному тісті : смачний рецепт кулінарної блогерки

Щоб нагодувати сім'ю чимось смачненьким, приготуйте ніжні вареники з сиром на заварному тісті.
Запашний аромат вареників на заварному тісті з сиром знову залучає нас до кулінарних надзвичайностей. Рецептом поділилася талановита кулінарна блогерка Дарія Даріко.
Інгредієнти
- Борошно
- 330 г
- Сіль
- 1/2 ч.л
- Олія
- 2-3 ст.л
- Кип'яток
- 150 мл
- Сир 9 %
- 300 г
- Яйце
- 1 шт
- Цукор
- 1 ст.л
- Ванільний цукор
- 1 ч.л
Приготування
Просійте 300 г борошна у мисці. Додайте 1/2 ч.л солі та 150 мл окропу. Спершу перемішайте лопаткою. Додайте 2-3 ст.л олії й замісіть тісто руками. Має вийти пружне і однорідне тісто. Накрийте харчовою плівкою та залиште відпочити.
Для начинки перебийте блендером 300 г сиру, 1 яйце, дрібку солі, 1 ч.л ванільного цукру та 30 г борошна.
Розділіть тісто на 3 частини, щоб зручніше було працювати. Одну частину тоненько розкатайте приблизно 1-2 мм завдовжки. Не потрібно присипати додатково борошном тісто, оскільки воно і так еластичне та не липне до рук. За допомогою спеціального девайсу або стакана виріжте круги. Додайте начинку і зліпіть вареник.
Варіть у великій каструлі приблизно 3-4 хвилини. Як тільки вареники всплили і вода закипіла – діставайте шумівкою або процідіть через сито. Готово.
Найкраще подавайте зі сметаною та розтопленим маслом.
@recepti_dariko ВАРЕНИКИ НА ЗАВАРНОМУ ТІСТІ З СИРОМ ❤️ рецепт в описі ⬇️ ЯКЩО Сподобався РЕЦЕПТ, ПОСТАВТЕ БУДЬ ЯКУ РЕАКЦІЮ Головна страва в Україні на Масницю, Колодій або Сиропусний тиждень - це зовсім не млинці, а ВАРЕНИЧКИ Заварне тісто: борошно 300г сіль 1/2 ч.л. олія 2-3 ст.л. кип'яток 150 мл Начинка: сир (в мене 9%) 300г яйце 1 шт сіль дрібка цукор 1 ст.л. ванільний цукор 1 ч.л. борошно 1 ст.л. Варити у великій каструлі, 3-4 хвилини після того як вареники всплили і вода закипіла. Рідні мої, з Масницею, Колодієм або Сиропусним тижнем вас! ☝️Не забудьте підписатися та поставити ❤️ щоб бачити мої рецепти і далі! Це БЕЗКОШТОВНО #вареники #варенички #заварнетісто #українськакухня #рецепти #пироги #вареникидаріко #вареникизсиром #рецептидаріко #масниця #колодій #смачно #сиропуст #food #ukrainiancuisine #varenyky ♬ оригінальний звук - recepti_dariko
Вареники на заварному тісті з сиром – це не просто страва, це витвір кулінарного мистецтва, який вражає не лише смакові рецептори, а й серце. Цей рецепт стане відмінним вибором для будь-якого святкового заходу або просто для звичайного сімейного обіду.
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