Вареники з чорницею: рецепт від Андрія Величка

Терпкі, насичені смаком та кольором, що запам'ятається на весь рік. Цей делікатес потрібно встигнути приготувати в короткий сезон, доки на ринках з'являється чорниця.
Росте ця ягода, як правило, у лісах і в нашу сонячну Бессарабію її привозять, як і до центральних та північно-західних областей нашої країни. Сезон досить короткий в липні, іноді ще є в серпні, а заморожена є весь рік.
Так ось, вареники з чорницею приготувати зовсім не складно, якщо ви вже пробували свої сили з попередніми рецептами.
Інгридієнти:
- 350 г борошна пшеничного;
- 2 жовтки;
- 1 яйце;
- 1 ст ложка сметани;
- 1 ст ложка рослинної олії;
- молоко 80 мл;
- сіль.
Для начинки
- 500 г чорниці;
- 3-4 ст ложки цукру;
- 1 ст ложка картопляного крохмалю.
Крок 1
Тісто слід замісити традиційним способом, всі нюанси описані мною декілька разів разу – і в рецепті вареників з урдою, і в рецепті вареників з капустою. Коли тісто готове - залиште його на пів години відпочити, загорнувши в рушник або харчову плівку.
Крок 2
Начинка. Головне - знайти чорницю. Решта простіше простого - помити її, за необхідності перебрати, перемішати з цукром та крохмалем - зможе навіть школяр.
Крок 3
Ліпимо вареники. Є два варіанти - традиційний - розкатуємо тісто качалкою, підсипаною борошно, щоб не прилипало. Розкатуємо до товщини близько 1 мм – тонко, але стіл крізь тісто видно погано. За допомогою склянки робимо кільця, з яких ліпимо вареники.
Другий варіант - розкатане тісто можна нарізати ножем на квадрати орієнтовного розміру 6 см на 6 см. Це набагато швидше, ніж видавлювати кружечки. Ба більше, практично не залишається відходів. Вареники, у такому разі, виходять трикутними.
Крок 4
Вареники відварюємо у підсоленій воді, що кипить. Відварюємо протягом 3 хвилин, а готові вареники поливаємо розтопленим вершковим маслом.
Я рекомендую їсти такі вареники зі сметаною, посипавши їх цукром. Але це тільки в тому випадку, якщо ви ласун.
Ще варіант - полити такі вареники перед подаванням варенням із чорниці.
До речі, якщо встигнете заморозити чорницю, потім зможете приготувати такі літні вареники і в морозний зимовий день.
Андрій Величко — один з небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".
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