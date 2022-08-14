Вареники з чорницею: рецепт від Андрія Величка

Терпкі, насичені смаком та кольором, що запам'ятається на весь рік. Цей делікатес потрібно встигнути приготувати в короткий сезон, доки на ринках з'являється чорниця.

Росте ця ягода, як правило, у лісах і в нашу сонячну Бессарабію її привозять, як і до центральних та північно-західних областей нашої країни. Сезон досить короткий в липні, іноді ще є в серпні, а заморожена є весь рік.

Так ось, вареники з чорницею приготувати зовсім не складно, якщо ви вже пробували свої сили з попередніми рецептами.

Інгридієнти:

350 г борошна пшеничного;

2 жовтки;

1 яйце;

1 ст ложка сметани;

1 ст ложка рослинної олії;

молоко 80 мл;

сіль.

Для начинки

500 г чорниці;

3-4 ст ложки цукру;

1 ст ложка картопляного крохмалю.

Крок 1

Тісто слід замісити традиційним способом, всі нюанси описані мною декілька разів разу – і в рецепті вареників з урдою, і в рецепті вареників з капустою. Коли тісто готове - залиште його на пів години відпочити, загорнувши в рушник або харчову плівку.

Крок 2

Начинка. Головне - знайти чорницю. Решта простіше простого - помити її, за необхідності перебрати, перемішати з цукром та крохмалем - зможе навіть школяр.

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 3

Ліпимо вареники. Є два варіанти - традиційний - розкатуємо тісто качалкою, підсипаною борошно, щоб не прилипало. Розкатуємо до товщини близько 1 мм – тонко, але стіл крізь тісто видно погано. За допомогою склянки робимо кільця, з яких ліпимо вареники.

Другий варіант - розкатане тісто можна нарізати ножем на квадрати орієнтовного розміру 6 см на 6 см. Це набагато швидше, ніж видавлювати кружечки. Ба більше, практично не залишається відходів. Вареники, у такому разі, виходять трикутними.

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 4

Вареники відварюємо у підсоленій воді, що кипить. Відварюємо протягом 3 хвилин, а готові вареники поливаємо розтопленим вершковим маслом.

Я рекомендую їсти такі вареники зі сметаною, посипавши їх цукром. Але це тільки в тому випадку, якщо ви ласун.

Ще варіант - полити такі вареники перед подаванням варенням із чорниці.

До речі, якщо встигнете заморозити чорницю, потім зможете приготувати такі літні вареники і в морозний зимовий день.

Фото: Facebook Андрія Величка

Фото: Facebook Андрія Величка

Андрій Величко — один з небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці в Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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