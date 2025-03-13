Вареники з капустою на заварному тісті: простий рецепт

Ця бюджетна страва підійде для пісного столу та для повсякденного меню.
Вони готуються на заварному тісті без яєць на гарячій воді, яке набагато ніжніше і еластичніше звичайного, такі вареники ліпити – саме задоволення.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 400 г;
- вода – 200 мл;
- олія – 2 ст. л;
- сіль.
Для начинки:
- квашена капуста — 400 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- цукор – 2 ч. л.;
- сіль.
Приготування:
- Борошно просійте в глибоку миску, зробіть в центрі поглиблення, всипте сіль, влийте олію і перемішайте, потім частинами влийте в борошно окріп, перемішайте і замісіть тісто, загорніть в пакет і залиште за кімнатної температури на 30 хвилин.
- Капусту відтисніть від зайвої рідини.
- Цибулю очистіть і дрібно наріжте.
- На сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю до м'якості, викладіть капусту, додайте цукор і перемішайте. Обсмажте на середньому вогні під закритою кришкою 20-25 хвилин за безперервного помішування. Викладіть у миску і остудіть.
- Готове тісто обімніть руками, розділіть на кілька частин, потім з кожної частини зробіть довгі джгути і наріжте на рівні шматочки.
- Кожен шматочок розкатайте у коржик, викладіть начинку і защипніть краї.
- Підготовлені вареники опустіть у киплячу підсолену воду, обережно перемішайте, доведіть до кипіння та варіть 5-7 хвилин. Вийміть їх шумовкою з води на блюдо і додайте вершкове або олію.
Поради:
- Вареники можна подати зі сметаною або зі шкварками із цибулею.
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