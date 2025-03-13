Вареники з капустою на заварному тісті: простий рецепт

Ця бюджетна страва підійде для пісного столу та для повсякденного меню.

Вони готуються на заварному тісті без яєць на гарячій воді, яке набагато ніжніше і еластичніше звичайного, такі вареники ліпити – саме задоволення.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 400 г;

вода – 200 мл;

олія – 2 ст. л;

сіль.

Для начинки:

квашена капуста — 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

цукор – 2 ч. л.;

сіль.

Приготування:

Борошно просійте в глибоку миску, зробіть в центрі поглиблення, всипте сіль, влийте олію і перемішайте, потім частинами влийте в борошно окріп, перемішайте і замісіть тісто, загорніть в пакет і залиште за кімнатної температури на 30 хвилин. Капусту відтисніть від зайвої рідини. Цибулю очистіть і дрібно наріжте. На сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю до м'якості, викладіть капусту, додайте цукор і перемішайте. Обсмажте на середньому вогні під закритою кришкою 20-25 хвилин за безперервного помішування. Викладіть у миску і остудіть. Готове тісто обімніть руками, розділіть на кілька частин, потім з кожної частини зробіть довгі джгути і наріжте на рівні шматочки. Кожен шматочок розкатайте у коржик, викладіть начинку і защипніть краї. Підготовлені вареники опустіть у киплячу підсолену воду, обережно перемішайте, доведіть до кипіння та варіть 5-7 хвилин. Вийміть їх шумовкою з води на блюдо і додайте вершкове або олію.

Поради:

Вареники можна подати зі сметаною або зі шкварками із цибулею.

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