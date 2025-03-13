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Вареники з капустою на заварному тісті: простий рецепт

Вареники з капустою на заварному тісті: простий рецепт

Вареники з капустою на заварному тісті / Фото: Credits

Ця бюджетна страва підійде для пісного столу та для повсякденного меню.

Вони готуються на заварному тісті без яєць на гарячій воді, яке набагато ніжніше і еластичніше звичайного, такі вареники ліпити – саме задоволення.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне – 400 г;
  • вода – 200 мл;
  • олія – 2 ст. л;
  • сіль.

Для начинки:

  • квашена капуста — 400 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • цукор – 2 ч. л.;
  • сіль.

Приготування:

  1. Борошно просійте в глибоку миску, зробіть в центрі поглиблення, всипте сіль, влийте олію і перемішайте, потім частинами влийте в борошно окріп, перемішайте і замісіть тісто, загорніть в пакет і залиште за кімнатної температури на 30 хвилин.
  2. Капусту відтисніть від зайвої рідини.
  3. Цибулю очистіть і дрібно наріжте.
  4. На сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю до м'якості, викладіть капусту, додайте цукор і перемішайте. Обсмажте на середньому вогні під закритою кришкою 20-25 хвилин за безперервного помішування. Викладіть у миску і остудіть.
  5. Готове тісто обімніть руками, розділіть на кілька частин, потім з кожної частини зробіть довгі джгути і наріжте на рівні шматочки.
  6. Кожен шматочок розкатайте у коржик, викладіть начинку і защипніть краї.
  7. Підготовлені вареники опустіть у киплячу підсолену воду, обережно перемішайте, доведіть до кипіння та варіть 5-7 хвилин. Вийміть їх шумовкою з води на блюдо і додайте вершкове або олію.

Поради:

  • Вареники можна подати зі сметаною або зі шкварками із цибулею.

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