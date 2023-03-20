Вареники з сирою картоплею: незвичайний рецепт

Головна перевага вареників із сирою картоплею – не потрібно заздалегідь готувати пюре. Начинка готується з сирої картоплі, цибулі та олії.

Такі вареники можна наліпити про запас, заморозити, виклавши на дошку в один ряд, і готувати в будь-який час.

Приготування

Для тіста:

борошно – 250 г;

вода (окріп) – 150 мл;

олія – 2 ст л;

сіль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

картопля – 250 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

масло вершкове – 50 г;

перець чорний мелений;

сіль.

У миску просійте борошно, в поглиблення влийте олію, сіль. Перемішайте. Додайте в миску з борошном окріп. Спершу перемішайте тісто в мисці ложкою, потім замісіть тісто на столі. Покладіть у пакет і залиште відпочити на 20 хвилин.

Для начинки картоплю та цибулю почистіть і наріжте на дрібні кубики. Посоліть, поперчіть, додайте розтоплене масло. Все добре перемішайте.

Тісто розділіть на кілька частин, кожну частину скачайте в ковбаску і розріжте на однакові невеликі шматочки. Розкатайте шматочок у кружечок, у середину якого викладете приготовлену начинку. З'єднайте щільно край кружечка, формуючи вареник.

Вареники варіть у киплячій підсоленій воді, злегка перемішуючи. Як тільки вони випливуть на поверхню води, варимо їх ще 12 хвилин.

Готові вареники подаємо зі сметаною, соусом чи свіжою зеленню.

Поради

Картоплю заздалегідь не соліть, щоб не утворилося багато рідини.

Тісто має вийти еластичним та гладким.

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