Вареники з вишнею: класичний рецепт легендарної страви

З величезного розмаїття начинок, які використовуються для вареників, влітку найактуальнішою стає саме вишня. І не тільки тому, що це якраз ягідний сезон, але ще й тому, що вишнева кислинка, присмачена сметаною, приємно освіжає у спеку.

Однак зовнішній вигляд і смак вареників залежить ще і від тіста. Особливістю пропонованого є те, що воно приготоване на кефірі. Це робить вареники особливо ніжними і пишними.

Інгредієнти:

Для тіста:

2-2,5 склянки борошна

1 склянка кефіру

0,5 чайної ложки соди

дрібка солі

Для начинки:

0,5 кг вишні

100 г цукру

Приготування

У миску налити кефір кімнатної температури, посолити, додати соду і добре перемішати, щоб вона повністю погасилася. Потім частинами всипати просіяне борошно і замісити м'яке, що не линпе до рук тісто, що досягається його вимішуванням протягом 5 хвилин. Готове тісто накрити і залишити відпочити на пів години.

Вишню вимити, обсушити і видалити кісточки.

З вистояного тіста скачати валик, розрізати його на однакові шматочки, розкачати їх качалкою або просто розтягнути на долоні в круглі коржі, викласти в центр кожного по 3-5 вишень, присипати злегка цукром і сформувати вареники.

Підготовлені напівфабрикати опускати в киплячу злегка підсолену воду і варити 2-3 хвилини після спливання.

На замітку

Подавайте вареники з вишнею гарячими, посипавши цукром і полив сметаною.

Кефір для тіста можна замінити натуральним йогуртом, кислим молоком і навіть сироваткою.

Влітку як начинку використовуйте чорницю, смородину, полуницю, сливи, абрикоси.

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