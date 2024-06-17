Вареники з вишнею: класичний рецепт легендарної страви

Вареники з вишнею — це класика української кухні.
З величезного розмаїття начинок, які використовуються для вареників, влітку найактуальнішою стає саме вишня. І не тільки тому, що це якраз ягідний сезон, але ще й тому, що вишнева кислинка, присмачена сметаною, приємно освіжає у спеку.
Однак зовнішній вигляд і смак вареників залежить ще і від тіста. Особливістю пропонованого є те, що воно приготоване на кефірі. Це робить вареники особливо ніжними і пишними.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 2-2,5 склянки борошна
- 1 склянка кефіру
- 0,5 чайної ложки соди
- дрібка солі
Для начинки:
- 0,5 кг вишні
- 100 г цукру
Приготування
У миску налити кефір кімнатної температури, посолити, додати соду і добре перемішати, щоб вона повністю погасилася. Потім частинами всипати просіяне борошно і замісити м'яке, що не линпе до рук тісто, що досягається його вимішуванням протягом 5 хвилин. Готове тісто накрити і залишити відпочити на пів години.
Вишню вимити, обсушити і видалити кісточки.
З вистояного тіста скачати валик, розрізати його на однакові шматочки, розкачати їх качалкою або просто розтягнути на долоні в круглі коржі, викласти в центр кожного по 3-5 вишень, присипати злегка цукром і сформувати вареники.
Підготовлені напівфабрикати опускати в киплячу злегка підсолену воду і варити 2-3 хвилини після спливання.
На замітку
- Подавайте вареники з вишнею гарячими, посипавши цукром і полив сметаною.
- Кефір для тіста можна замінити натуральним йогуртом, кислим молоком і навіть сироваткою.
- Влітку як начинку використовуйте чорницю, смородину, полуницю, сливи, абрикоси.
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