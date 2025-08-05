Варення з шовковиці з апельсином: цікавий рецепт смаколика, який потішить вас взимку

Варення з шовковиці з апельсином / © Credits

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Фудблогерка VD Necrasova на своїй сторінці поділилася оригінальним рецептом варення з шовковиці та апельсинів, яке не лише вражає смаком, а й ідеально зберігається всю зиму. Така заготівля стане ідеальним доповненням до сніданків, десертів, випічки чи просто задоволенням «із ложечки».

Поєднання шовковиці з апельсином — це не лише смачно, а й корисно. Така заготівля може зміцнити імунітет, покращити кровообіг та настрій.

Інгредієнти Шовковиця 2,5 кг Цукор 800 г Апельсини 3 шт. Лимонна кислота 1 ч. л

Приготування

Акуратно промийте шовковицю у холодній воді. Робіть це обережно, щоб не пошкодити ніжні ягоди. Дайте стекти зайвій воді. Перекладіть ягоди у каструлю з товстим дном і пересипте цукром. Залиште на ніч за кімнатної температури. За цей час шовковиця пустить сік і додавати воду вранці не потрібно. Очистьте апельсини від шкірки та білих волокон. М’якуш наріжте спочатку кружечками, потім шматочками. Видаліть кісточки, за наявності. Додайте до ягід сік, який виділився під час нарізання. Доведіть суміш до кипіння, періодично помішуйте. Потім варіть на слабкому вогні ще 20–25 хв. Додайте лимонну кислоту або сік лимона — це посилить смак і допоможе варенню зберігатися довше. Розкладіть гаряче варення по чистих, добре промитих банках. Стерилізація банок не обов’язкова, але рекомендується, якщо ви плануєте зберігати варення понад рік. Закатайте або щільно закрийте кришками. Банки можна не перевертати. Дайте їм охолонути у темному місці та перенесіть до комори або шафи.

Порада

Шовковиця містить мало пектину, тому, якщо ви хочете «джемову» консистенцію, додайте наприкінці варіння 1 ч. л натурального пектину або пюре з яблука.

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Спробуйте приготувати варення з шовковиці з апельсином і ви зрозумієте, що це новий фаворит серед домашньої заготівлі. Ідеальне поєднання солодкості, кислоти та аромату — саме те, що зігріє у холодну пору року.