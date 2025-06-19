Вареники у кокосово-шоколадному соусі: рецепт смачного сніданку

Вареники у кокосово-шоколадному соусі / © Credits

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Кулінар Олександр Огороднік запропонував незвичний рецепт звичних лінивих вареників — цього разу з ароматним кокосово-шоколадним соусом. Такий сніданок точно сподобається як дітям, так і дорослим. Він стане гарним початком дня, особливо у вихідні, коли можна потішити себе чимось особливим.

Інгредієнти

Для вареників

Сир (жирність 5–9%) 400 г

Манна крупа 3 ст. л

Яйця 1 шт.

Цукор 1–2 ст. л

Сіль

Борошно

Для соусу

Кокосове молоко 200 мл

Білий шоколад 70–100 г

Для подачі

Свіжі ягоди (малина, чорниця, полуниця)

Подрібнені фісташки чи мигдаль

М’ята

Приготування

У мисці змішайте сир, манку, цукор і яйце. Додайте дрібку солі. Добре перемішайте до однорідної консистенції. Залиште суміш на 10–15 хв за кімнатної температури — за цей час манка набухне та зробить тісто пластичним. Якщо сир дуже вологий, злийте зайву сироватку чи обгорніть у марлю та злегка відтисніть. На посипаній борошном поверхні сформуйте з тіста «ковбаску» діаметром 2–3 см. Наріжте її ножем на невеликі шматочки (приблизно по 2 см завдовжки). Кожен шматочок можна злегка обкатати у долонях. Щоб вареники були однаковими, використовуйте кухонні ваги чи мірну ложку. У великій каструлі закип’ятіть воду, додайте трохи солі. Вареники опускайте у киплячу воду невеликими партіями. Після того як вони спливуть на поверхню — варіть ще 1–2 хв. У невеликій каструлі чи сотейнику нагрійте кокосове молоко на середньому вогні (не доводьте до кипіння). Додайте подрібнений білий шоколад і постійно помішуйте, поки він повністю не розтане. Можна замінити білий шоколад на темний чи додати трішки ванілі, якщо хочеться змінити смак. Готові вареники перекладіть у кокосово-шоколадний соус. Тушкуйте на малому вогні 2–3 хв, щоб вони увібрали аромат і тепло соусу. Викладайте вареники на тарілку разом із соусом. Прикрасьте свіжими ягодами, горішками та листочками м’яти.

Смак дитинства, аромат ніжності та крапля творчості — ось що робить ці ліниві вареники особливими. Не бійтеся експериментувати зі смаками, соусами та подачею — діти обожнюють кольорову їжу, яка має вигляд мов десерт, але має всі поживні елементи для правильного старту дня.