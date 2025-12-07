Вареники з картоплею на парі: рецепт традиційної української страви

Вареники з картоплею на парі / © Credits

Сьогодні ми розповімо вам про рецепт приготування вареників зі сторінки YIZHLO, які стануть справжньою окрасою вашого обіду чи вечері.

Інгредієнти

Тісто

Борошно 350 г

Кефір 250 г

Сіль 1/3 ч. л (1,5 г)

Сода 1 ч. л (5 г)

Начинка

Картопля 400 г

Сало 100 г

Цибуля ріпчаста 130–150 г

Зелень

Сіль

Перець

Приготування

Поєднайте всі інгредієнти для тіста у зручній мисці та замісіть до однорідності. Воно має бути середньої м’якості та трохи липнути до рук. Дайте тісту відпочити у харчовій плівці протягом 15 хв — це секрет ніжної структури вареників. Картоплю відваріть та зробіть пюре без додавання рідини. Сало наріжте дрібними шматочками та обсмажте на середньому вогні до золотистих шкварок. Цибулю карамелізуйте на маленькому вогні та додайте половину цибулі і зелень до картопляного пюре. Добре перемішайте, за необхідності підсоліть і додайте перець. Розкачайте тісто товщиною 5–6 мм та виріже заготівлю діаметром близько 8 см. На кожну викладіть 20–25 г начинки, приблизно 1,5 ст. л. Сформуйте акуратні вареники. Викладіть вареники на парову баню на 6–7 хв. Якщо у вас металева основа пароварки, змастіть її вершковим маслом або використайте перфорований пергамент, щоб вареники не прилипли. Готові вареники змастіть карамелізованою цибулею — вона додає особливого аромату та солодкий насичений смак.

Поради

Для яскравішого смаку використовуйте свіжу зелень: кріп, петрушку чи зелену цибулю.

Вареники можна заморозити до наступного приготування, вони добре зберігають форму та смак.

Готувати можна не тільки на пару, легке смаження після варіння додасть скоринку та більше аромату.

Ці вареники — класика української кухні з сучасним підходом. Вони ідеальні для сімейного обіду, затишного вечора чи як хіт на святковому столі.