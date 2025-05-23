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Вареники з картоплею: рецепт традиційної української страви
Вареники — одна з найулюбленіших страв української кухні, яку пам’ятає кожен з дитинства. У кожної господині — свій секрет приготування: хтось додає до тіста кефір, хтось готує з яйцем, а дехто замішує його на окропі.
Фудблогерка Юлія Сенич поділилася рецептом ідеальних вареників, які не лише смачні, а й не розпадаються під час варінні. Вона запропонувала перевірену версію рецепта — з традиційною начинкою з картоплі та грибів, яка зробить ваш обід по-справжньому домашнім і затишним.
Інгредієнти
Для тіста
Борошно пшеничне 400 г
Кип’яток 200 мл
Олія 3 ст. л
Сіль
Для начинки
Картопляне пюре 250 г
Печериці (або інші гриби) 130 г
Смажена середея цибуля 1 шт.
Сіль
Перець
Для подачі
Сало чи вершкове масло 30–50 г
Смажена цибуля
Зелень
Сметана
Приготування
Борошно просійте у велику миску — це насичує його киснем і робить тісто ніжним.
Додайте сіль та олію. Влийте киплячу воду (дуже важливо: саме окріп), швидко замісіть тісто спочатку ложкою (щоб не обпекти руки), а потім руками — до еластичності. Тісто має бути м’яким і трішки липнути до рук — після відпочинку воно стане ідеальним.
Загорніть у харчову плівку чи покладіть під миску та залиште на 20–30 хв.
Картоплю відваріть у підсоленій воді та потовчіть до стану пюре.
Печериці наріжте дрібно, обсмажте на сухій сковорідці чи з невеликою кількістю олії.
Додайте подрібнену обсмажену цибульку, змішайте все з пюре, посоліть і поперчіть. Начинка має бути щільною, не рідкою — тоді вареники легко ліпитимуться.
Тісто поділіть на кілька частин, кожну розкачайте у тонкий пласт.
Склянкою чи спеціальною формою виріжте кружечки.
У центр покладіть по чайній чи столовій ложці начинки, краї ретельно заліпіть. Можна пройтися пальцями чи зубчиками виделки — буде красиво та надійно.
Викладіть вареники на дощечку чи тацю, щедро посипте борошном, щоб не злиплися.
У велику каструлю налийте 2–2,5 л води, додайте сіль і доведіть до кипіння. Обережно опустіть вареники у киплячу воду.
Коли вони спливуть — варіть ще 3–5 хв, потім вийміть шумівкою чи ситечком.
Подача
Готові вареники викладіть у глибоку миску, посипте шкварками з цибулею чи вершковим маслом і прикрасьте свіжою зеленню.
Обов’язково подавайте зі сметаною, можна додати мариновану цибулю чи гриби для насиченішого смаку.
Поради
Вареники можна заморозити — викладіть їх на дошку, підморозьте, потім складіть у пакет і зберігайте у морозильній камері до 3 місяців.
Замість грибів можна додати сир, капусту, квасолю чи просто зробити класичну картопляну начинку.
Для м’якшого тіста можна додати 1 яйце, але з окропом воно і так буде еластичним.
Вареники з картоплею — це не просто страва, а справжній символ української душі, тепла та родинного затишку. Завдяки правильному тісту на окропі та вдалій начинці, вони не злипаються, не розварюються та тішать своїм смаком.