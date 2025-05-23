Вареники з картоплею: рецепт традиційної української страви

Фудблогерка Юлія Сенич поділилася рецептом ідеальних вареників, які не лише смачні, а й не розпадаються під час варінні. Вона запропонувала перевірену версію рецепта — з традиційною начинкою з картоплі та грибів, яка зробить ваш обід по-справжньому домашнім і затишним.

Печериці (або інші гриби) 130 г

Борошно просійте у велику миску — це насичує його киснем і робить тісто ніжним.

Додайте сіль та олію. Влийте киплячу воду (дуже важливо: саме окріп), швидко замісіть тісто спочатку ложкою (щоб не обпекти руки), а потім руками — до еластичності. Тісто має бути м’яким і трішки липнути до рук — після відпочинку воно стане ідеальним.

Загорніть у харчову плівку чи покладіть під миску та залиште на 20–30 хв.

Картоплю відваріть у підсоленій воді та потовчіть до стану пюре.

Печериці наріжте дрібно, обсмажте на сухій сковорідці чи з невеликою кількістю олії.

Додайте подрібнену обсмажену цибульку, змішайте все з пюре, посоліть і поперчіть. Начинка має бути щільною, не рідкою — тоді вареники легко ліпитимуться.

Тісто поділіть на кілька частин, кожну розкачайте у тонкий пласт.

Склянкою чи спеціальною формою виріжте кружечки.

У центр покладіть по чайній чи столовій ложці начинки, краї ретельно заліпіть. Можна пройтися пальцями чи зубчиками виделки — буде красиво та надійно.

Викладіть вареники на дощечку чи тацю, щедро посипте борошном, щоб не злиплися.

У велику каструлю налийте 2–2,5 л води, додайте сіль і доведіть до кипіння. Обережно опустіть вареники у киплячу воду.