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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Вареники з картоплею: рецепт традиційної української страви

Вареники — одна з найулюбленіших страв української кухні, яку пам’ятає кожен з дитинства. У кожної господині — свій секрет приготування: хтось додає до тіста кефір, хтось готує з яйцем, а дехто замішує його на окропі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Вареники з картоплею: рецепт традиційної української страви

Вареники з картоплею: рецепт традиційної української страви / © Credits

Фудблогерка Юлія Сенич поділилася рецептом ідеальних вареників, які не лише смачні, а й не розпадаються під час варінні. Вона запропонувала перевірену версію рецепта — з традиційною начинкою з картоплі та грибів, яка зробить ваш обід по-справжньому домашнім і затишним.

Інгредієнти

Для тіста

  • Борошно пшеничне 400 г

  • Кип’яток 200 мл

  • Олія 3 ст. л

  • Сіль

Для начинки

  • Картопляне пюре 250 г

  • Печериці (або інші гриби) 130 г

  • Смажена середея цибуля 1 шт.

  • Сіль

  • Перець

Для подачі

  • Сало чи вершкове масло 30–50 г

  • Смажена цибуля

  • Зелень

  • Сметана

Приготування

  1. Борошно просійте у велику миску — це насичує його киснем і робить тісто ніжним.

  2. Додайте сіль та олію. Влийте киплячу воду (дуже важливо: саме окріп), швидко замісіть тісто спочатку ложкою (щоб не обпекти руки), а потім руками — до еластичності. Тісто має бути м’яким і трішки липнути до рук — після відпочинку воно стане ідеальним.

  3. Загорніть у харчову плівку чи покладіть під миску та залиште на 20–30 хв.

  4. Картоплю відваріть у підсоленій воді та потовчіть до стану пюре.

  5. Печериці наріжте дрібно, обсмажте на сухій сковорідці чи з невеликою кількістю олії.

  6. Додайте подрібнену обсмажену цибульку, змішайте все з пюре, посоліть і поперчіть. Начинка має бути щільною, не рідкою — тоді вареники легко ліпитимуться.

  7. Тісто поділіть на кілька частин, кожну розкачайте у тонкий пласт.

  8. Склянкою чи спеціальною формою виріжте кружечки.

  9. У центр покладіть по чайній чи столовій ложці начинки, краї ретельно заліпіть. Можна пройтися пальцями чи зубчиками виделки — буде красиво та надійно.

  10. Викладіть вареники на дощечку чи тацю, щедро посипте борошном, щоб не злиплися.

  11. У велику каструлю налийте 2–2,5 л води, додайте сіль і доведіть до кипіння. Обережно опустіть вареники у киплячу воду.

  12. Коли вони спливуть — варіть ще 3–5 хв, потім вийміть шумівкою чи ситечком.

Подача

  • Готові вареники викладіть у глибоку миску, посипте шкварками з цибулею чи вершковим маслом і прикрасьте свіжою зеленню.

  • Обов’язково подавайте зі сметаною, можна додати мариновану цибулю чи гриби для насиченішого смаку.

Поради

  • Вареники можна заморозити — викладіть їх на дошку, підморозьте, потім складіть у пакет і зберігайте у морозильній камері до 3 місяців.

  • Замість грибів можна додати сир, капусту, квасолю чи просто зробити класичну картопляну начинку.

  • Для м’якшого тіста можна додати 1 яйце, але з окропом воно і так буде еластичним.

Вареники з картоплею — це не просто страва, а справжній символ української душі, тепла та родинного затишку. Завдяки правильному тісту на окропі та вдалій начинці, вони не злипаються, не розварюються та тішать своїм смаком.

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