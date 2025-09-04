Вареники з вишнями на парі: рецепт традиційної української страви

Вареники на пару з вишнями tiktok.com_@bude_smachno_razom

Особливо ніжними виходять вареники на пару — вони легші, м’якіші та буквально тануть у роті. А з вишневою начинкою ця страва стає справжнім літнім десертом, який смакує навіть без додаткових соусів. На сторінці Буде смачно разом розповіли про універсальний рецепт тіста, який підійде для будь-якої начинки.

Інгредієнти Борошно 500 г Кефір 350 мл Сода 1 ч. л Сіль Вишні (свіжі чи заморожені, без кісточок) Цукор Олія

Приготування

У велику миску всипте просіяне борошно, додайте сіль і соду. Влийте кефір і замісіть м’яке тісто, яке не липне до рук. Сформуйте кулю, накрийте рушником і дайте йому «відпочити» 20–30 хв. Це зробить тісто еластичнішим. З вишень дістаньте кісточки. Якщо використовуєте заморожені, попередньо розморозьте та злийте зайвий сік. Перемішайте ягоди з цукром. Щоб начинка не текла, можна додати до вишень трохи крохмалю. Розкачайте тісто товщиною близько 2 мм, виріжте кружечки (зручно склянкою). На кожен покладіть по кілька ягід і дрібку цукру. Защипніть краї, добре притискайте, щоб начинка не витекла. У велику каструлю налийте воду та доведіть до кипіння. Зверху встановіть сито чи пароварку так, щоб воно не торкалося води. Змастіть сито олією. Викладіть вареники, залиште між ними відстань, адже вони збільшаться в об’ємі. Накрийте кришкою та варіть маленькі вареники — 2–3 хв, середні — 5–6 хв.

Готові вареники стають м’якими.

Подача

Найкласичніший варіант — з цукром або медом.

Для ніжності подайте зі сметаною чи йогуртом.

Якщо хочете святковий варіант, полийте вершковим соусом із ваніллю чи прикрасьте свіжими ягодами.

Поради

Борошно краще просіяти, так тісто буде повітрянішим.

Вишні можна замінити чорницею, полуницею чи навіть яблуками з корицею.

Якщо плануєте заморожувати вареники, викладайте їх сирими на дошку у морозилку, а потім покладіть у пакет. Готувати на пару можна одразу з морозильника.

Вареники з вишнями на пару — це страва, яка поєднує у собі домашній затишок і легкість. Вони смакують і як солодкий сніданок, і як десерт до вечері. Приготуйте їх разом із рідними і ваш дім наповниться ароматом дитинства та справжнього українського тепла.