Варениці tiktok.com_@bude_smachno_razom

Соковиті та ніжні, вони можуть бути як пісними, так і зі шкварочками, олією чи сметаною. І навіть якщо ви ніколи не готували їх самі, настав час спробувати цю класичну українську смакоту.

Тісто для вареників — це основа страви. Від його еластичності та правильної текстури залежить, чи будуть варениці ніжними, а начинка — соковитою. А правильна засмажка з цибулі, сала та часнику додає неповторного аромату та смаку, перетворює прості інгредієнти на справжній кулінарний шедевр. Варениці можна приготувати швидко та без складної підготовки, а результат обов’язково потішить і дітей, і дорослих, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

Тісто

Вода 300 мл

Борошно 550 г (+50 г для присипки)

Сіль ½ ст. л

Засмажка

Сало 200 г

Цибуля 1 шт.

Олія 50 мл

Часник 5 зубчиків

Сіль

Приготування

У миску просіюємо борошно. Окремо воду доводимо до кипіння, охолоджуємо до кімнатної температури та додаємо сіль. Вливаємо воду у борошно та замішуємо еластичне тісто. Залишаємо під рушником на 30 хв. На сковорідку виливаємо олію, кладемо нарізану цибулю та сало, підсмажуємо до золотистого кольору. Викладаємо засмажку у миску з вичавленим часником. Розкачуємо тонко тісто, нарізаємо на квадратики чи інші фігурки. Відварюємо вареники у підсоленій киплячій воді 5 хв, доки вони не спливуть і тісто не провариться. Зливаємо воду, додаємо обсмажені цибулю та часник (за бажанням — з грибами чи шкварками) та перемішуємо.

Варениці — це не просто страва, це традиція, яка об’єднує та тішить. Вони підходять для будь-якого випадку, наприклад, швидкого сімейного обіду, святкового столу чи вечері з друзями. Домашні варениці — це ніжність, аромат і смак, який неможливо забути.