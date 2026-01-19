ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
2 хв

Варениці — як приготувати традиційну українську страву

Варениці — одна з тих страв, яка об’єднує родину за столом і дарує справжнє задоволення від домашньої кухні.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Варениці tiktok.com_@bude_smachno_razom

Варениці tiktok.com_@bude_smachno_razom

Соковиті та ніжні, вони можуть бути як пісними, так і зі шкварочками, олією чи сметаною. І навіть якщо ви ніколи не готували їх самі, настав час спробувати цю класичну українську смакоту.

Тісто для вареників — це основа страви. Від його еластичності та правильної текстури залежить, чи будуть варениці ніжними, а начинка — соковитою. А правильна засмажка з цибулі, сала та часнику додає неповторного аромату та смаку, перетворює прості інгредієнти на справжній кулінарний шедевр. Варениці можна приготувати швидко та без складної підготовки, а результат обов’язково потішить і дітей, і дорослих, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

Тісто

  • Вода 300 мл

  • Борошно 550 г (+50 г для присипки)

  • Сіль ½ ст. л

Засмажка

  • Сало 200 г

  • Цибуля 1 шт.

  • Олія 50 мл

  • Часник 5 зубчиків

  • Сіль

Приготування

  1. У миску просіюємо борошно. Окремо воду доводимо до кипіння, охолоджуємо до кімнатної температури та додаємо сіль. Вливаємо воду у борошно та замішуємо еластичне тісто. Залишаємо під рушником на 30 хв.

  2. На сковорідку виливаємо олію, кладемо нарізану цибулю та сало, підсмажуємо до золотистого кольору. Викладаємо засмажку у миску з вичавленим часником.

  3. Розкачуємо тонко тісто, нарізаємо на квадратики чи інші фігурки.

  4. Відварюємо вареники у підсоленій киплячій воді 5 хв, доки вони не спливуть і тісто не провариться.

  5. Зливаємо воду, додаємо обсмажені цибулю та часник (за бажанням — з грибами чи шкварками) та перемішуємо.

Варениці — це не просто страва, це традиція, яка об’єднує та тішить. Вони підходять для будь-якого випадку, наприклад, швидкого сімейного обіду, святкового столу чи вечері з друзями. Домашні варениці — це ніжність, аромат і смак, який неможливо забути.

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie