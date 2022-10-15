Варити не треба: шефкухар Євген Клопотенко розповів, як швидко приготувати кускус і гречку

Наразі українцям надважливо знати, як швидко приготувати страви та зекономити при цьому електроенергію.

Шефкухар Євген Клопотенко допомагає українцям пережити війну працюючи на кулінарному фронті та залюбки дає корисні поради своїм підписникам.

Нещодавно у блогу в Instagram він розповів, як можна швидко приготувати улюблену багатьма гречку, або кускус. Шефкухар пропонує просто запарювати ці крупи гарячою водою і можна навіть зберігати в термосі.

А ще ділиться маленьким лайфгаком і каже, що гречку можна навіть залити холодною водою, бо вона вже приготована, просто висушена.

Нагадаємо, дієтологиня Світлана Фус розповіла, з чим корисно поєднувати гречку для максимальної користі та смаку. Гречана каша з молоком, гречка з яйцем, рибою, м'ясом птиці та навіть гречка з сиром. Варіантів багато!

Читайте також: