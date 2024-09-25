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Морозиво без молока: цікавий рецепт фруктового десерту

Морозиво без молока: цікавий рецепт фруктового десерту

Веганське морозиво: цікавий рецепт фруктового десерту / Фото: Credits

Це безлактозне морозиво з ківі сподобається всій вашій родині.

Вегетаріанець та громадський діяч Alessandro Vitale показав, як приготувати смачне натуральне морозиво, не гірше за традиційне крем-брюле.

Інгредієнти

Кокосове молоко
400 мл 
Кленовий сироп
100 мл 
Ківі
80-100 г

Приготування:

  • Перемішайте всі інгредієнти у блендері до однорідності;
  • Пересипте масу у форми для льоду чи морозива та заморозьте;
  • Коли морозиво замерзне, дістаньте його та знову перемішайте у блендері до однорідності;
  • Можна одразу подавати його, або зберігайте в герметичному контейнері в морозильній камері.

Поради:

  • Замість кленового сиропу ви можете використати будь-який підсолоджувач, наприклад мед чи агаву. За бажанням можете посипати морозиво шоколадною стружкою та свіжою м’ятою
  • Ви можете замінити ківі будь-якими свіжими фруктами та ягодами. 

Найкращі поєднання:

  • Ківі та шоколадна стружка;
  • Квіти османтуса (кліторія) та чорниця;
  • Кава, шоколад і банан.

Потіште свою родину, а особливо дітей смачним та корисним морозивом.

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