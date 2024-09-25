Морозиво без молока: цікавий рецепт фруктового десерту

Це безлактозне морозиво з ківі сподобається всій вашій родині.
Вегетаріанець та громадський діяч Alessandro Vitale показав, як приготувати смачне натуральне морозиво, не гірше за традиційне крем-брюле.
Інгредієнти
- Кокосове молоко
- 400 мл
- Кленовий сироп
- 100 мл
- Ківі
- 80-100 г
Приготування:
- Перемішайте всі інгредієнти у блендері до однорідності;
- Пересипте масу у форми для льоду чи морозива та заморозьте;
- Коли морозиво замерзне, дістаньте його та знову перемішайте у блендері до однорідності;
- Можна одразу подавати його, або зберігайте в герметичному контейнері в морозильній камері.
Поради:
- Замість кленового сиропу ви можете використати будь-який підсолоджувач, наприклад мед чи агаву. За бажанням можете посипати морозиво шоколадною стружкою та свіжою м’ятою
- Ви можете замінити ківі будь-якими свіжими фруктами та ягодами.
Найкращі поєднання:
- Ківі та шоколадна стружка;
- Квіти османтуса (кліторія) та чорниця;
- Кава, шоколад і банан.
Потіште свою родину, а особливо дітей смачним та корисним морозивом.
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