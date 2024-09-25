Морозиво без молока: цікавий рецепт фруктового десерту

Це безлактозне морозиво з ківі сподобається всій вашій родині.

Вегетаріанець та громадський діяч Alessandro Vitale показав, як приготувати смачне натуральне морозиво, не гірше за традиційне крем-брюле.

Інгредієнти Кокосове молоко 400 мл Кленовий сироп 100 мл Ківі 80-100 г

Приготування:

Перемішайте всі інгредієнти у блендері до однорідності;

Пересипте масу у форми для льоду чи морозива та заморозьте;

Коли морозиво замерзне, дістаньте його та знову перемішайте у блендері до однорідності;

Можна одразу подавати його, або зберігайте в герметичному контейнері в морозильній камері.

Поради:

Замість кленового сиропу ви можете використати будь-який підсолоджувач, наприклад мед чи агаву. За бажанням можете посипати морозиво шоколадною стружкою та свіжою м’ятою

Ви можете замінити ківі будь-якими свіжими фруктами та ягодами.

Найкращі поєднання:

Ківі та шоколадна стружка;

Квіти османтуса (кліторія) та чорниця;

Кава, шоколад і банан.

Потіште свою родину, а особливо дітей смачним та корисним морозивом.

Читайте також: