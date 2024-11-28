Вегетаріанська чорна "ікра" з трьох інгредієнтів: оригінальний рецепт до святкового столу

Ви можете здивувати гостей та свою родину вишуканими стравами, навіть якщо вони готуються з простих продуктів. Одним із таких шедеврів є вегетаріанська чорна "ікра".

Рецепт, яким поділилися на сторінці spicymoustache, вражає своєю легкістю. Усього три інгредієнти, трохи часу та на вашому столі з’явиться оригінальне доповнення до страв.

Інгредієнти Агар-агар 2 г Соєвий соус 3/4 склянки Оливкова олія 3 склянки

Приготування:

Перший і найважливіший етап — охолодження олії. Налийте оливкову олію у склянку чи високу посудину та поставте у холодильник на 1 годину. Олія повинна бути достатньо холодною, щоб суміш затверділа миттєво, але важливо не допустити її кристалізації. У невелику каструлю налийте соєвий соус і додайте агар-агар. Змішайте інгредієнти віночком, щоб агар-агар повністю розчинився. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, після чого зменшіть температуру та варіть ще 1 хвилину, постійно помішуючи. Охолоджену оливкову олію дістаньте з холодильника. За допомогою піпетки чи шприца без голки починайте капати гарячу соєву суміш у холодну олію. Краплі швидко застигнуть і утворять маленькі чорні "перлинки". Отримані кульки обережно процідіть через сито, щоб відділити "ікру" від олії. Промийте їх під холодною водою, щоб видалити залишки олії.

Як подавати

Ця вегетаріанська "ікра" має настільки вишуканий вигляд, що її можна подавати як на буденний стіл, так і на урочисті події.

Суші . Викладіть ікру на роли чи нігірі для яскравого акценту.

. Викладіть ікру на роли чи нігірі для яскравого акценту. Закуски . Використовуйте її як гарнір для канапок, крекерів або тостів із сирними спредами.

. Використовуйте її як гарнір для канапок, крекерів або тостів із сирними спредами. Салати . Додайте кілька "перлин" до салатів для смаку.

. Додайте кілька "перлин" до салатів для смаку. Супи. Прикрасьте готовий суп, наприклад, крем-суп із гарбуза чи шпинату, для розкішного вигляду.

Поради:

Використовуйте якісну оливкову олію першого віджиму, її смак та аромат вплинуть на кінцевий результат.

Дотримуйтесь пропорцій у рецепті, адже від них залежить текстура "ікра".

Замість соєвого соусу можна спробувати інші основи, наприклад, буряковий сік для червоної "ікри" чи сік шпинату.

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто шукає щось нове та цікаве. Вегетаріанська чорна "ікра" є не лише ефектною прикрасою, але й гармонійним додатком до багатьох страв. Вона легка у приготуванні, містить мінімум інгредієнтів і дозволяє створити справжній кулінарний шедевр у домашніх умовах.

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