Вегетаріанські стейки з соусом чимічурі: рецепт смачної страви з цвітної капусти

Ця легка, насичена яскравими смаками страва стане справжньою прикрасою вашого столу. Стейки з цвітної капусти смачні та надзвичайно прості у приготуванні

На сторінці thyme_4_cooking поділилися чудовим рецептом приготування стейків із цвітної капусти з соусом чимічурі.

Інгредієнти

Для стейків:

Цвітна капуста 1 середня головка

Оливкова олія 2-3 ст. л

Сіль

Чорний перець

Для соусу чимічурі:

Свіже листя петрушки

Червоний перець чилі 1 шт.

Часник 3 зубчики

Сушений орегано 1 ч. л

Сіль

Чорний перець

Оцет 1 ст. л

Оливкова олія 4 ст. л

Приготування

Розігрійте духовку до 210°C. Цей етап забезпечить рівномірне приготування стейків і красиву золотисто-коричневу скоринку. Ретельно помийте головку цвітної капусти та видаліть нижнє листя, залишивши плодоніжку цілою. Обережно наріжте цвітну капусту товстими шматками, створюючи "стейки". Якщо деякі шматочки розпадуться — не хвилюйтеся, вони теж чудово запікаються. Розкладіть стейки на змащене оливковою олією деко. Щедро приправте сіллю, чорним перцем і оливковою олією. Відправте у духовку на 25-30 хвилин. Запікайте до утворення золотисто-коричневої скоринки та м’якості всередині. Поки стейки запікаються, приготуйте соус. У кухонний комбайн додайте петрушку, перець чилі, часник, орегано, сіль і чорний перець. Змішайте все до однорідної консистенції. Перекладіть соус у невелику миску, додайте оцет та оливкову олію, ретельно перемішайте. Вийміть стейки з духовки. Нанесіть на них соус чимічурі за допомогою ложки чи кулінарної щітки. Подавайте гарячими, додаючи ще трохи свіжої зелені для краси.

Поради:

Стейки з цвітної капусти чудово смакують як самостійна страва чи гарнір.

Додайте до них рис, кіноа чи свіжий зелений салат, щоб мати повноцінний обід.

Для пікантності можна посипати стейки дрібно нарізаними горіхами чи насінням кунжуту.

Ці стейки — справжня знахідка для всіх, хто шукає корисну та естетично привабливу страву. Завдяки легкому процесу приготування та насиченому смаку соусу чимічурі, ця страва стане улюбленою навіть серед м’ясоїдів.

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