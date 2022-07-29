Вершкова грибна карбонара: простий та швидкий рецепт

Цей рецепт дозволить вам менше ніж за 30 хвилин приготувати дуже смачну страву з мінімуму інгредієнтів.

Ваша карбоната буде швидкою та легкою, з насиченим вершковим смаком та ароматом грибів.

Cкладники

оливкова олія — 2 ст. л.

гриби — 250 г

часник — 4 зубчики

спагеті — 250 г

пармезан — 0,25 склянки

вода, що залишилася від варіння спагеті — 0,5 скл.

яєчний жовток — 2 шт.

петрушка — 2 ст. л.

сіль і перець

Приготування

Наріжте гриби тонкими пластинками, подрібніть часник.

Відваріть пасту в підсоленій воді до стану al dente згідно з інструкцією на упакованні. Пів склянки води після варіння спагеті залиште для соусу.

Нагрійте оливкову олію та обсмажте гриби, доки вони не стануть м'якими і не підрум'яняться, 3 хвилини. Додайте часник і готувати 1 хвилину.

Змішайте яєчні жовтки та пармезан.

Додайте спагеті в сковороду із сумішшю грибів та часнику. Влийте яєчно-сирну суміш та чверть склянки води від пасти.

Повільно перемішайтеспагеті, доки вони не будуть укриті соусом. За потреби додайте більше води. Додайте свіжу петрушку і приправте сіллю та перцем до смаку.

Подавайте страву з подрібненими пластівцями червоного перцю, сиром пармезан та крапелькою оливкової олії.

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