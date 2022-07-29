Вершкова грибна карбонара: простий та швидкий рецепт

Цей рецепт дозволить вам менше ніж за 30 хвилин приготувати дуже смачну страву з мінімуму інгредієнтів.
Ваша карбоната буде швидкою та легкою, з насиченим вершковим смаком та ароматом грибів.
Cкладники
- оливкова олія — 2 ст. л.
- гриби — 250 г
- часник — 4 зубчики
- спагеті — 250 г
- пармезан — 0,25 склянки
- вода, що залишилася від варіння спагеті — 0,5 скл.
- яєчний жовток — 2 шт.
- петрушка — 2 ст. л.
- сіль і перець
Приготування
Наріжте гриби тонкими пластинками, подрібніть часник.
Відваріть пасту в підсоленій воді до стану al dente згідно з інструкцією на упакованні. Пів склянки води після варіння спагеті залиште для соусу.
Нагрійте оливкову олію та обсмажте гриби, доки вони не стануть м'якими і не підрум'яняться, 3 хвилини. Додайте часник і готувати 1 хвилину.
Змішайте яєчні жовтки та пармезан.
Додайте спагеті в сковороду із сумішшю грибів та часнику. Влийте яєчно-сирну суміш та чверть склянки води від пасти.
Повільно перемішайтеспагеті, доки вони не будуть укриті соусом. За потреби додайте більше води. Додайте свіжу петрушку і приправте сіллю та перцем до смаку.
Подавайте страву з подрібненими пластівцями червоного перцю, сиром пармезан та крапелькою оливкової олії.
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