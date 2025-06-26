Корейка у пивному соусі: цікавий рецепт

Корейка у пивному соус / © Credits

Рецептом на основі оригінальної іспанської страви «Cabeza de lomo a la cerveza», поділився кухар Eric Lahuerta та показав, як легко та просто приготувати цю страву вдома.

Інгредієнти Свиняча корейка 500 г Середня цибуля 3 шт. Часник 3 зубчики Стиглі помідори 2 шт. Печериці 150 г Темне пиво 2 банки по 330 мл Вершки 50 мл Оливкова олія Сіль Свіжомелений перець

Приготування

Нагрійте глибоку сковорідку чи сотейник з достатньою кількістю оливкової олії. М’ясо посоліть і поперчіть з обох боків. Обсмажте шматочки до золотистої скоринки (по 2–3 хв з кожного боку). Перекладіть на тарілку. У тій же сковороді зменште вогонь. Додайте подрібнений часник і обсмажуйте до легкого золотистого кольору — не пересмажуйте, щоб не став гірким. Додайте тонко нарізану цибулю. Томіть її на середньому вогні близько 30 хв, періодично помішуйте. Вона має стати м’якою, солодкуватою та карамелізованою. Якщо бачите, що цибуля підсихає, додайте 1–2 ложки води чи трохи пива. Додайте натерті чи подрібнені помідори (можна замінити хорошим томатним соусом). Готуйте ще 10 хв, щоб соус трохи загустів. Додайте нарізані гриби та тушкуйте все разом ще 5 хв. Гриби мають стати м’якими, але не втратити структуру. Поверніть обсмажене м’ясо до сковороди. Влийте пиво так, щоб воно покривало шматочки. Якщо потрібно — додайте трохи води чи бульйону. Для м’якшого смаку виберіть темне чи карамельне пиво без гіркуватості. Уникайте надто гірких сортів IPA. Готуйте під кришкою на повільному вогні 30 хв. М’ясо має стати ніжним, а соус — насиченим. Додайте вершки, акуратно перемішайте та тушкуйте ще 2 хв. Соус має стати ніжним.

Подача

Викладіть м’ясо на тарілку, полийте щедро пивним соусом з овочами. Ідеальний гарнір — хрустка картопля фрі, запечена картопля чи свіжий багет, який ви будете вмочати у залишки соусу до останньої краплі.

Ця страва — приклад того, як прості продукти можуть створити ресторанну глибину смаку. Пиво додає легку карамельну гірчинку, вершки — ніжність, а овочі — насиченість. Готується не складно, але ефект — вау!

Смачного!