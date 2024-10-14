Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вершкова паста з куркою та печерицями: рецепт смачної страви 

Вершкова паста з куркою та печерицями: рецепт смачної страви 

Вершкова паста з куркою та печерицями / Фото: Credits

Спробуйте приготувати цю смачну страву на одній пательні.

На сторінці pastalimpus показали, як швидко та просто приготувати пасту з куркою та грибами для ароматної та затишної вечері чи обіду. Рецепт розраховано на 4 порції.

Інгредієнти

Паста Тальятеле
8 шт.
Куряча грудка
300 г
Гриби
200 г
Цибуля
1 шт.
Вершки
Вода
2 склянки
Твердий сир
Червоний перець
Чорний перець
Сіль
Петрушка

Приготування:

  • Наріжте курку, приправте її олією, сіллю, червоним і чорним перцем, чебрецем і викладіть на пательню;
  • Обсмажте курку з двох боків;
  • Поріжте цибулю та висипте у пательню, додайте нарізані гриби та обсмажте все на великому вогні; Додайте вершки, одну склянку води та доведіть до кипіння;
  • Додайте пасту та залийте її водою;
  • Додайте спеції та варіть під закритою кришкою на середньому вогні, поки паста не стане м'якою;
  • Додайте натертий сир і петрушку.

Поради:

Замість вершків можна використати сметану.

Це дуже смачна страва, яку легко приготувати менш ніж за годину.

Читайте також:

Італійський рецепт на вихідний: запечена Паста аль форне

Італійський рецепт на вихідний: запечена Паста аль форне

Повʼязані теми:

Наступна публікація