Вершкова паста з куркою та печерицями: рецепт смачної страви 

Спробуйте приготувати цю смачну страву на одній пательні.
На сторінці pastalimpus показали, як швидко та просто приготувати пасту з куркою та грибами для ароматної та затишної вечері чи обіду. Рецепт розраховано на 4 порції.
Інгредієнти
- Паста Тальятеле
- 8 шт.
- Куряча грудка
- 300 г
- Гриби
- 200 г
- Цибуля
- 1 шт.
- Вершки
- Вода
- 2 склянки
- Твердий сир
- Червоний перець
- Чорний перець
- Сіль
- Петрушка
Приготування:
- Наріжте курку, приправте її олією, сіллю, червоним і чорним перцем, чебрецем і викладіть на пательню;
- Обсмажте курку з двох боків;
- Поріжте цибулю та висипте у пательню, додайте нарізані гриби та обсмажте все на великому вогні; Додайте вершки, одну склянку води та доведіть до кипіння;
- Додайте пасту та залийте її водою;
- Додайте спеції та варіть під закритою кришкою на середньому вогні, поки паста не стане м'якою;
- Додайте натертий сир і петрушку.
Поради:
Замість вершків можна використати сметану.
Це дуже смачна страва, яку легко приготувати менш ніж за годину.
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