Вершкова паста з куркою та печерицями: рецепт смачної страви 

На сторінці pastalimpus показали, як швидко та просто приготувати пасту з куркою та грибами для ароматної та затишної вечері чи обіду. Рецепт розраховано на 4 порції.

Інгредієнти Паста Тальятеле 8 шт. Куряча грудка 300 г Гриби 200 г Цибуля 1 шт. Вершки Вода 2 склянки Твердий сир Червоний перець Чорний перець Сіль Петрушка

Приготування:

Наріжте курку, приправте її олією, сіллю, червоним і чорним перцем, чебрецем і викладіть на пательню;

Обсмажте курку з двох боків;

Поріжте цибулю та висипте у пательню, додайте нарізані гриби та обсмажте все на великому вогні; Додайте вершки, одну склянку води та доведіть до кипіння;

Додайте пасту та залийте її водою;

Додайте спеції та варіть під закритою кришкою на середньому вогні, поки паста не стане м'якою;

Додайте натертий сир і петрушку.

Поради:

Замість вершків можна використати сметану.

Це дуже смачна страва, яку легко приготувати менш ніж за годину.

Читайте також: