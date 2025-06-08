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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
2 хв

Вершкове масло з зеленню: рецепт ідеального намащення до бутербродів

Секрет ідеального смаку у деталях і ароматне масло з зеленню саме той кулінарний штрих, який може перетворити звичайний бутерброд, стейк або порцію картоплі на справжній гастрономічний витвір.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
740 ккал
Вершкове масло з зеленню: рецепт ідеального намащення до бутербродів

Вершкове масло з зеленню: рецепт ідеального намащення до бутербродів / © Credits

Легке у приготуванні, з насиченим смаком і приємною текстурою, це масло стане вашим незамінним помічником на повсякденній кухні та святковому меню, а як його приготувати розповіли на сторінці bude_smachno_razom

Його можна використовувати для:

  • гарячих тостів і брускет;

  • заправки запечених овочів;

  • підкреслення смаку риби чи м’яса;

  • ароматизації пасти чи круп;

  • подачі до гриль-страв і морепродуктів.

Інгредієнти

Вершкове масло
250 г
Лимонна цедра
1 ч. л
Свіжа петрушка
1 ст. л
Кріп
1 ст. л
Зелена цибуля
1 ст. л
Часник
2 зубчики
Червоний мелений перець
½ ч. л
Гострий сушений перець
1 шт.
Чорний мелений перець
¼ ч. л
Сіль
1 ч. л

Приготування

  1. Вийміть масло з холодильника заздалегідь, щоб воно стало м’яким (але не розтопленим). Ідеальна консистенція — м’яке, як крем.

  2. В окремій мисці з’єднайте м’яке масло з усіма подрібненими компонентами: зеленню, часником, спеціями, сіллю та лимонною цедрою. Перемішуйте ложкою чи лопаткою до повної однорідності — маса повинна бути пишною та ароматною.

  3. Викладіть масу на шматок харчової плівки. Сформуйте з неї акуратний рулет, щільно загорніть. Для зручності зверху можна обгорнути ще й пергаментним папером або фольгою.

  4. Покладіть сформоване масло у морозильну камеру на 40–50 хв. Після цього масло можна нарізати на порційні шматочки та зберігати в герметичному контейнері чи окремо загорнутими у пергамент.

Зберігання

  • У морозильнику — до 3 місяців

  • У холодильнику — до 10 днів

Порада: заморожуйте масло порційно — так ви зможете легко використовувати його у кулінарії без розморожування всієї порції.

Ароматне вершкове масло з зеленню — це не просто інгредієнт, а справжній помічник на кухні. Воно додає стравам глибину смаку, допомагає скоротити час приготування та має неймовірно апетитний вигляд на будь-якій тарілці.

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