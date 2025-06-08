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Вершкове масло з зеленню: рецепт ідеального намащення до бутербродів
Секрет ідеального смаку у деталях і ароматне масло з зеленню саме той кулінарний штрих, який може перетворити звичайний бутерброд, стейк або порцію картоплі на справжній гастрономічний витвір.
Легке у приготуванні, з насиченим смаком і приємною текстурою, це масло стане вашим незамінним помічником на повсякденній кухні та святковому меню, а як його приготувати розповіли на сторінці bude_smachno_razom
Його можна використовувати для:
гарячих тостів і брускет;
заправки запечених овочів;
підкреслення смаку риби чи м’яса;
ароматизації пасти чи круп;
подачі до гриль-страв і морепродуктів.
Інгредієнти
- Вершкове масло
- 250 г
- Лимонна цедра
- 1 ч. л
- Свіжа петрушка
- 1 ст. л
- Кріп
- 1 ст. л
- Зелена цибуля
- 1 ст. л
- Часник
- 2 зубчики
- Червоний мелений перець
- ½ ч. л
- Гострий сушений перець
- 1 шт.
- Чорний мелений перець
- ¼ ч. л
- Сіль
- 1 ч. л
Приготування
Вийміть масло з холодильника заздалегідь, щоб воно стало м’яким (але не розтопленим). Ідеальна консистенція — м’яке, як крем.
В окремій мисці з’єднайте м’яке масло з усіма подрібненими компонентами: зеленню, часником, спеціями, сіллю та лимонною цедрою. Перемішуйте ложкою чи лопаткою до повної однорідності — маса повинна бути пишною та ароматною.
Викладіть масу на шматок харчової плівки. Сформуйте з неї акуратний рулет, щільно загорніть. Для зручності зверху можна обгорнути ще й пергаментним папером або фольгою.
Покладіть сформоване масло у морозильну камеру на 40–50 хв. Після цього масло можна нарізати на порційні шматочки та зберігати в герметичному контейнері чи окремо загорнутими у пергамент.
Зберігання
У морозильнику — до 3 місяців
У холодильнику — до 10 днів
Порада: заморожуйте масло порційно — так ви зможете легко використовувати його у кулінарії без розморожування всієї порції.
Ароматне вершкове масло з зеленню — це не просто інгредієнт, а справжній помічник на кухні. Воно додає стравам глибину смаку, допомагає скоротити час приготування та має неймовірно апетитний вигляд на будь-якій тарілці.