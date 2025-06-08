Вершкове масло з зеленню: рецепт ідеального намащення до бутербродів / © Credits

Реклама

Легке у приготуванні, з насиченим смаком і приємною текстурою, це масло стане вашим незамінним помічником на повсякденній кухні та святковому меню, а як його приготувати розповіли на сторінці bude_smachno_razom

Його можна використовувати для:

гарячих тостів і брускет;

заправки запечених овочів;

підкреслення смаку риби чи м’яса;

ароматизації пасти чи круп;

подачі до гриль-страв і морепродуктів.

Інгредієнти Вершкове масло 250 г Лимонна цедра 1 ч. л Свіжа петрушка 1 ст. л Кріп 1 ст. л Зелена цибуля 1 ст. л Часник 2 зубчики Червоний мелений перець ½ ч. л Гострий сушений перець 1 шт. Чорний мелений перець ¼ ч. л Сіль 1 ч. л

Приготування

Вийміть масло з холодильника заздалегідь, щоб воно стало м’яким (але не розтопленим). Ідеальна консистенція — м’яке, як крем. В окремій мисці з’єднайте м’яке масло з усіма подрібненими компонентами: зеленню, часником, спеціями, сіллю та лимонною цедрою. Перемішуйте ложкою чи лопаткою до повної однорідності — маса повинна бути пишною та ароматною. Викладіть масу на шматок харчової плівки. Сформуйте з неї акуратний рулет, щільно загорніть. Для зручності зверху можна обгорнути ще й пергаментним папером або фольгою. Покладіть сформоване масло у морозильну камеру на 40–50 хв. Після цього масло можна нарізати на порційні шматочки та зберігати в герметичному контейнері чи окремо загорнутими у пергамент.

Зберігання

У морозильнику — до 3 місяців

У холодильнику — до 10 днів

Порада: заморожуйте масло порційно — так ви зможете легко використовувати його у кулінарії без розморожування всієї порції.

Реклама

Ароматне вершкове масло з зеленню — це не просто інгредієнт, а справжній помічник на кухні. Воно додає стравам глибину смаку, допомагає скоротити час приготування та має неймовірно апетитний вигляд на будь-якій тарілці.