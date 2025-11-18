Вершкове намащення із фореллю: рецепт закуски

Вершкове намащення із фореллю / © Credits

Саме таку ідею втілила фудблогерка Monika Molecka, створивши рецепт вершкового намащення з копченої форелі. У результаті отримаєте, ніжну, ароматну пасту, яка має однаково гарний вигляд на сніданковому столі, у пікнічному кошику чи у ролі закуски до келиха білого вина.

Інгредієнти вершковий сир 200 г майонез 1 ст. л каперси 1 ст. л свіжий сік лимона 1 ст. л кріп 1 ст. л цибуля-шнит 1 ст. л петрушка 1 ст. л сіль чорний перець копчена форель 200 г

Приготування

У мисці з’єднайте вершковий сир, майонез, лимонний сік і каперси. Добре перемішайте до однорідної кремової консистенції. Додайте зелень, вона не лише збагатить смак, а й подарує намазенню свіжий аромат літа. Форель акуратно розділіть руками на невеликі шматочки та додайте до суміші. Приправте сіллю та перцем, ще раз перемішайте. Готове намащення перекладіть у баночку чи невелику керамічну посудину, накрийте та охолодіть у холодильнику хоча б 30 хв.

Подача

Найкраще це вершкове намащення смакує на свіжому житньому чи зерновому хлібі, підсушеному багеті чи крекерах. Спробуйте також додати ложечку намащення до ранкового сендвіча чи для тостів із яйцем пашот.

Це намащення — ідеальне поєднання ніжності та насиченого смаку. Форель дарує білок і корисні омега-3 жирні кислоти, зелень — вітаміни й аромат, а вершковий сир створює ту саму шовковисту текстуру, яка тане на язиці. До того ж страва легко зберігається у холодильнику до 3 днів, просто дістаньте, намастіть і насолоджуйтесь.

Якщо хочете урізноманітнити смак — додайте дрібку лимонної цедри чи кілька крапель дижонської гірчиці. А ще таке намащення чудово поєднується з келихом сухого білого вина чи шампанського.



Вершкове намащення з фореллю — це маленька гастрономічна розкіш, яку легко приготувати вдома. Без метушні, без складних технік, лише свіжа риба, ароматна зелень і вершкова ніжність.