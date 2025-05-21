Вершкове ризото з грибами та пармезаном: рецепт розкішної вечері без зайвих зусиль / © Credits

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В авторській інтерпретації ризото на сторінці samura_cooking використовуються запечені гриби, червона цибуля, ніжні вершки та тертий пармезан, які створюють глибокий і насичений смак, як у ресторані. Простий процес приготування не потребує постійного помішування, як класичне ризото, а результат — неймовірно кремовий і смачний.

Інгредієнти гриби 200 г середня червона цибулина 1 шт. оливкова олія 3–4 ст. л. паста орзо 200 г жирні вершки 200 мл тертий пармезан 50–70 г тим’ян базилік петрушка сіль свіжомелений перець

Приготування

Попередньо розігрійте духовку до 200°C. Наріжте гриби скибочками, а червону цибулю — півкільцями. Викладіть їх до форми для запікання чи на деко, застелене пергаментом. Полийте 2–3 ст. л. оливкової олії, посоліть, поперчіть і за бажанням додайте кілька гілочок свіжого тим’яну. Запікайте овочі 20–25 хв, поки гриби не стануть м’якими, а цибуля — карамелізованою. Смажені в духовці овочі мають набагато глибший смак, ніж тушковані, а також зберігають приємну текстуру. Паралельно відваріть пасту орзо в підсоленій воді згідно з інструкцією на пакованні (зазвичай 7–9 хв). Злийте воду, залишивши трохи рідини для можливого розбавлення соусу. У великій сковороді чи сотейнику розігрійте ще трохи оливкової олії. Викладіть туди запечені гриби й цибулю, додайте орзо та влийте вершки. Добре перемішайте, прогрійте все разом протягом 2–3 хв, поки страва не набуде кремової консистенції. Додайте тертий пармезан, знову перемішайте, щоб сир повністю розтанув у вершках. За потреби додайте кілька ложок води з пасти, щоб зробити соус шовковистішим. Скуштуйте і за потреби додайте ще солі чи перцю. Подавайте гарячим і посипте свіжими травами (наприклад, петрушкою або базиліком).

До цієї страви ідеально підійде келих білого вина, наприклад, совіньйон блан або піно грі.

Порада

Якщо не маєте орзо, використовуйте інші макарони, дрібну пасту чи рис.

Для вегетаріанського варіанту переконайтеся, що пармезан — без тваринного сичуга або замініть його на інший сир.

Якщо любите гостре, додайте трохи чилі чи часнику перед запіканням грибів.

Це вершкове ризото — смачне свідчення того, що вишуканість може бути простою. Гриби, паста, вершки й пармезан — класика, яка не потребує зайвого. Якщо ви шукаєте нову улюблену страву, яку захочеться повторити знову — обов’язково спробуйте саме цей рецепт.

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