Вершкові еклери: рецепт ніжного десерту

Вершкові еклери tiktok.com_mil_alexx_pp

Реклама

На сторінці mil_alexx_pp поділилися рецептом, який вже встигли назвати «найкращим та найпростішим рецептом еклерів». І ми не можемо з цим не погодитися, адже все настільки легко, що вам вистачить каструлі, ложки та кулінарного мішка. Тож якщо ви давно хотіли спробувати приготувати еклери вдома, але страшно було починати, час настав.

Інгредієнти

Заварне тісто

вода 250 мл

вершкове масло чи маргарин 100 г

борошно 150 г

яйця 4–6 шт.

Начинка

маскарпоне 250 г

вершки 70 г

цукрова пудра 70 г

ванільний цукор 10 г

Декор

чорний чи молочний шоколад

подрібнені горіхи

Приготування

У каструлі доведіть до кипіння воду та масло. Як тільки з’являться перші бульбашки, всипайте борошно та активно вимішуйте 2–3 хв до однорідної гладкої маси. Після зняття з вогню добре вимішайте тісто ложкою, щоб не залишилося жодних грудочок. Дайте тісту трохи охолонути, потім по одному вводьте яйця та постійно перемішуйте. Консистенція має бути кремовою, не рідкою, не густою. Перекладіть тісто у кулінарний мішок і видавіть на деко, залиште місце між заготівлею, адже вона збільшуватиметься. Випікайте за 200°C близько 12–15 хв, потім зменште до 180°C та випікайте ще 15–20 хв. Не відкривайте духовку під час випікання, щоб еклери не «опали». Дайте їм охолонути всередині духовки, це гарантія ніжної порожнистості. Збийте маскарпоне, вершки, пудру та ванільний цукор — 30 секунд блендера і отримаєте легкий та стабільний крем. У кожному еклері зробіть 2–3 маленькі надрізи знизу та заповніть кремом. Зверху покрийте шоколадом і присипте горіхами.

Цей рецепт варто зберегти до своєї скарбнички, бо він має прості інгредієнти, гарантований результат навіть у новачків і ніякого спеціального інвентарю. Еклери виходять легкі, пористі та максимально «інстаграмні».