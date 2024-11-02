Вершковий салат з огірка та авокадо: смачний рецепт до вашого столу

Іноді найкращі кулінарні шедеври приховані у простоті та цей вершковий салат з огірка та авокадо – яскравий тому приклад.

На сторінці essen_paradies розповіли, як приготувати смачний салат від якого майже неможливо відірватися.Свіжий і водночас вершковий смак салату вдало поєднує нотки соковитого огірка, ніжного авокадо та ароматної заправки.

Інгредієнти Огірок 3 шт. Авокадо 1 шт. Кукурудза 45 г Червона цибуля 1 шт. Вершковий сир (нежирний) 1 ст. л Майонез 1 ст. л Лимонний сік 2 ст. л Мед 1 ч. л Французька гірчиця 1 ч. л Кріп Сіль Перець

Приготування:

Наріжте тоненькими скибочками огірок і цибулю, кубиками авокадо та додайте кукурудзу. Покладіть все у глибоку миску. В окремій мисці змішайте вершковий сир, майонез, лимонний сік, мед, французьку гірчицю та нарізаний мілко кріп. Додайте на смак сіль та перець. Ретельно все перемішайте. Змішайте заправку з овочами, перемішайте все та можна подавати до столу.

Цей вершковий салат з огірка та авокадо стане чудовим доповненням до основних страв, а також стане ідеальним самостійним легким перекусом.

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