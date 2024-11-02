Вершковий салат з огірка та авокадо: смачний рецепт до вашого столу

Іноді найкращі кулінарні шедеври приховані у простоті та цей вершковий салат з огірка та авокадо – яскравий тому приклад.
На сторінці essen_paradies розповіли, як приготувати смачний салат від якого майже неможливо відірватися.Свіжий і водночас вершковий смак салату вдало поєднує нотки соковитого огірка, ніжного авокадо та ароматної заправки.
Інгредієнти
- Огірок
- 3 шт.
- Авокадо
- 1 шт.
- Кукурудза
- 45 г
- Червона цибуля
- 1 шт.
- Вершковий сир (нежирний)
- 1 ст. л
- Майонез
- 1 ст. л
- Лимонний сік
- 2 ст. л
- Мед
- 1 ч. л
- Французька гірчиця
- 1 ч. л
- Кріп
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Наріжте тоненькими скибочками огірок і цибулю, кубиками авокадо та додайте кукурудзу. Покладіть все у глибоку миску.
- В окремій мисці змішайте вершковий сир, майонез, лимонний сік, мед, французьку гірчицю та нарізаний мілко кріп. Додайте на смак сіль та перець. Ретельно все перемішайте.
- Змішайте заправку з овочами, перемішайте все та можна подавати до столу.
Цей вершковий салат з огірка та авокадо стане чудовим доповненням до основних страв, а також стане ідеальним самостійним легким перекусом.
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