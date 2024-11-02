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Вершковий салат з огірка та авокадо: смачний рецепт до вашого столу

Вершковий салат з огірка та авокадо: смачний рецепт до вашого столу

Вершковий салат з огірка та авокадо / Фото: Credits

Іноді найкращі кулінарні шедеври приховані у простоті та цей вершковий салат з огірка та авокадо – яскравий тому приклад. 

На сторінці essen_paradies розповіли, як приготувати смачний салат від якого майже неможливо відірватися.Свіжий і водночас вершковий смак салату вдало поєднує нотки соковитого огірка, ніжного авокадо та ароматної заправки.

Інгредієнти

Огірок
3 шт.
Авокадо
1 шт.
Кукурудза  
45 г
Червона цибуля
1 шт.
Вершковий сир (нежирний)
1 ст. л
Майонез
1 ст. л
Лимонний сік
2 ст. л
Мед
1 ч. л
Французька гірчиця
1 ч. л
Кріп
Сіль
Перець

Приготування:

  1. Наріжте тоненькими скибочками огірок і цибулю, кубиками авокадо та додайте кукурудзу. Покладіть все у глибоку миску.
  2. В окремій мисці змішайте вершковий сир, майонез, лимонний сік, мед, французьку гірчицю та нарізаний мілко кріп. Додайте на смак сіль та перець. Ретельно все перемішайте.
  3. Змішайте заправку з овочами, перемішайте все та можна подавати до столу.

Цей вершковий салат з огірка та авокадо стане чудовим доповненням до основних страв, а також стане ідеальним самостійним легким перекусом. 

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