Вершковий салат з огірків та лосося: смачний рецепт свіжої страви

Користувачі інтернету нарекли цю страву - "суші-салат без рису".

На сторінці kuchniawmoimdomu розповіли, як швидко приготувати смачний та свіжий вершковий салат.

Інгредієнти Огірок 2 шт. Червона цибуля 1 шт. Авокадо Копчений лосось 100 г Вершковий сир 1-2 ст. л Кунжут Соєвий соус

Приготування:

Інгредієнти подрібнити, покласти в миску та ретельно перемішати.

Смачного!

Цей салат сподобається всім поціновувачам Суші, а робити його досить просто та швидко.

Читайте також: