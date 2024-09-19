Вершковий салат з огірків та лосося: смачний рецепт свіжої страви

Користувачі інтернету нарекли цю страву - "суші-салат без рису".
На сторінці kuchniawmoimdomu розповіли, як швидко приготувати смачний та свіжий вершковий салат.
Інгредієнти
- Огірок
- 2 шт.
- Червона цибуля
- 1 шт.
- Авокадо
- Копчений лосось
- 100 г
- Вершковий сир
- 1-2 ст. л
- Кунжут
- Соєвий соус
Приготування:
- Інгредієнти подрібнити, покласти в миску та ретельно перемішати.
Смачного!
Цей салат сподобається всім поціновувачам Суші, а робити його досить просто та швидко.
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