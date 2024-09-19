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Вершковий салат з огірків та лосося: смачний рецепт свіжої страви

Вершковий салат з огірків та лосося: смачний рецепт свіжої страви

Салат з огірків та лосося / Фото: Credits

Користувачі інтернету нарекли цю страву - "суші-салат без рису".

На сторінці kuchniawmoimdomu розповіли, як швидко приготувати смачний та свіжий вершковий салат.

Інгредієнти

Огірок
2 шт.
Червона цибуля
1 шт.
Авокадо
Копчений лосось
100 г
Вершковий сир
1-2 ст. л
Кунжут
Соєвий соус

Приготування:

  • Інгредієнти подрібнити, покласти в миску та ретельно перемішати.

Смачного!

Цей салат сподобається всім поціновувачам Суші, а робити його досить просто та швидко.

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