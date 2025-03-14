Вершковий салат з огірком і морквою: простий рецепт

Вершковий салат з огірків і моркви – це ідеальне поєднання хрумких овочів та ніжної вершкової заправки.
Такий салат стане чудовим доповненням до сімейного обіду, барбекю або легкою закускою для повсякденного раціону, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці essen_paradies.
Інгредієнти
- огірки
- 3 шт.
- морква
- 2 шт.
- грецький йогурт
- 150 г
- часник
- 2 зубки
- лимонний сік
- 1/2 шт.
- майонез
- 1 ст. л.
- мед
- 1 ст. л.
- подрібнена петрушка
- 2 ст. л.
- сіль
- перець
Приготування
- Огірки й моркву ретельно помийте. Наріжте, як вам зручно, або натріть на велику тертку.
- У глибокій мисці змішайте грецький йогурт, подрібнений часник, лимонний сік, майонез і мед. Додайте подрібнену петрушку, сіль і перець.
- Підготовлені овочі викладіть у миску з заправкою, ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися соусом.
- Перед подаванням дайте салату настоятися у холодильнику 15–20 хв.
Такий салат вражає своєю легкістю і ніжним смаком. Він чудово поєднується з м’ясними та рибними стравами, а також може стати самостійним легким перекушуванням. Свіжий, корисний і простий у приготуванні – ідеальний вибір для будь-якого сезону.
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