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Вершковий салат з огірком і морквою: простий рецепт

Вершковий салат з огірком і морквою: простий рецепт

Вершковий салат з огірком і морквою / Фото: Credits

Вершковий салат з огірків і моркви – це ідеальне поєднання хрумких овочів та ніжної вершкової заправки.

Такий салат стане чудовим доповненням до сімейного обіду, барбекю або легкою закускою для повсякденного раціону, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці essen_paradies.

Інгредієнти

огірки
3 шт.
морква
2 шт.
грецький йогурт
150 г
часник
2 зубки
лимонний сік
1/2 шт.
майонез
1 ст. л.
мед
1 ст. л.
подрібнена петрушка
2 ст. л.
сіль
перець

 Приготування

  1. Огірки й моркву ретельно помийте. Наріжте, як вам зручно, або натріть на велику тертку.
  2. У глибокій мисці змішайте грецький йогурт, подрібнений часник, лимонний сік, майонез і мед. Додайте подрібнену петрушку, сіль і перець.
  3. Підготовлені овочі викладіть у миску з заправкою, ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися соусом.
  4. Перед подаванням дайте салату настоятися у холодильнику 15–20 хв.

Такий салат вражає своєю легкістю і ніжним смаком. Він чудово поєднується з м’ясними та рибними стравами, а також може стати самостійним легким перекушуванням. Свіжий, корисний і простий у приготуванні – ідеальний вибір для будь-якого сезону.

Ми також писали про те, як приготувати салат з пекінської капусти з яєчною заправкою.

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