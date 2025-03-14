Вершковий салат з огірком і морквою: простий рецепт

Вершковий салат з огірків і моркви – це ідеальне поєднання хрумких овочів та ніжної вершкової заправки.

Такий салат стане чудовим доповненням до сімейного обіду, барбекю або легкою закускою для повсякденного раціону, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці essen_paradies.

Інгредієнти огірки 3 шт. морква 2 шт. грецький йогурт 150 г часник 2 зубки лимонний сік 1/2 шт. майонез 1 ст. л. мед 1 ст. л. подрібнена петрушка 2 ст. л. сіль перець

Приготування

Огірки й моркву ретельно помийте. Наріжте, як вам зручно, або натріть на велику тертку. У глибокій мисці змішайте грецький йогурт, подрібнений часник, лимонний сік, майонез і мед. Додайте подрібнену петрушку, сіль і перець. Підготовлені овочі викладіть у миску з заправкою, ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися соусом. Перед подаванням дайте салату настоятися у холодильнику 15–20 хв.

Такий салат вражає своєю легкістю і ніжним смаком. Він чудово поєднується з м’ясними та рибними стравами, а також може стати самостійним легким перекушуванням. Свіжий, корисний і простий у приготуванні – ідеальний вибір для будь-якого сезону.

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