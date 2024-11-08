Вершковий соус із маринованих огірків: цікавий рецепт діпу до страв

Всім поціновувачам соусів та цікавих гастрономічних експериментів варто спробувати приготувати цей вершковий соус із маринованих огірків.

На сторінці masterfoodz розповіли про рецепт пікантного, свіжого та насиченого соусу, який ідеально підійде до різноманітних страв: від смажених овочів до м'яса чи риби.

Інгредієнти Солоні огірки 4-5 шт. Йогурт 1 склянка Вершковий сир 2 ст. л Часник 2 зубчики Оливкова олія 1 ст. л Лимонний сік 1 ч. л Петрушка Сіль Чорний перець Сік солоного огірка 1 ч. л

Приготування:

Змішайте у блендері мариновані огірки, йогурт, вершковий сир, часник, оливкову олію, лимонний сік, сіль і чорний перець до однорідності.

Смачного!

Цей вершковий соус чудово підходить для гарячих страв: полийте ним смажену картоплю, додайте до стейка чи курячих крилець. Він також ідеальний як діп для хрустких овочів чи чипсів і як доповнення до бургерів або сендвічів.

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