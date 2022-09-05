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Вершковий суп із запеченого червоного перцю та томатів: простий рецепт

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2 хв
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Вершковий суп із запеченого червоного перцю та томатів: простий рецепт

Фото: Credits

На приготування цього чудового супу треба трохи більше 30 хвилин.

Суп із запеченого червоного перцю й помідорів виходить дуже насиченим за смаком та з дуже ніжною текстурою. Особливо смачним такий суп буває восени, коли є свіжий урожай перців і томатів.

Складники

  • оливкова олія — 1 столова ложка
  • цибуля — 250 грамів
  • часник — 4 зубчики
  • запечений червоний перець — 250 грамів
  • консервовані помідори з соком — 900 грамів
  • курячий бульйон — 1 склянка
  • густі вершки — половина склянки
  • паприка — чверть чайної ложки
  • перець чилі — чверть чайної ложки
  • сушений орегано — чверть чайної ложки
  • свіжа петрушка — половина чайної ложки
  • сіль та перець за смаком
  • розфарбований сир фета для прикраси
  • грінки

Приготування

Подрібніть цибулю й часник, поріжте запечені перці. Пасеруйте цибулю у великій каструлі близько 2-х хвилин.
Додайте часник і готуйте ще 1 хвилину.

Додайте червоний перець, помідори і курячий бульйон. Доведіть до кипіння та варіть 10-15 хвилин. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

Помістіть до блендера і збивайте до отримання однорідної кремової маси близько 30 секунд.

Додайте до отриманої маси вершки, перець чилі, орегано, петрушку, паприку, сіль та перець за смаком. В разі необхідності підігрійте суп на повільному вогні і одразу ж подавайте із сиром фета, грінками й зеленню.

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