Вершковий суп із запеченого червоного перцю та томатів: простий рецепт

На приготування цього чудового супу треба трохи більше 30 хвилин.
Суп із запеченого червоного перцю й помідорів виходить дуже насиченим за смаком та з дуже ніжною текстурою. Особливо смачним такий суп буває восени, коли є свіжий урожай перців і томатів.
Складники
- оливкова олія — 1 столова ложка
- цибуля — 250 грамів
- часник — 4 зубчики
- запечений червоний перець — 250 грамів
- консервовані помідори з соком — 900 грамів
- курячий бульйон — 1 склянка
- густі вершки — половина склянки
- паприка — чверть чайної ложки
- перець чилі — чверть чайної ложки
- сушений орегано — чверть чайної ложки
- свіжа петрушка — половина чайної ложки
- сіль та перець за смаком
- розфарбований сир фета для прикраси
- грінки
Приготування
Подрібніть цибулю й часник, поріжте запечені перці. Пасеруйте цибулю у великій каструлі близько 2-х хвилин.
Додайте часник і готуйте ще 1 хвилину.
Додайте червоний перець, помідори і курячий бульйон. Доведіть до кипіння та варіть 10-15 хвилин. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
Помістіть до блендера і збивайте до отримання однорідної кремової маси близько 30 секунд.
Додайте до отриманої маси вершки, перець чилі, орегано, петрушку, паприку, сіль та перець за смаком. В разі необхідності підігрійте суп на повільному вогні і одразу ж подавайте із сиром фета, грінками й зеленню.
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