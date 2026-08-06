Вершковий кукурудзяний суп із беконом: простий рецепт смачної страви

Вершковий кукурудзяний суп із беконом tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Іноді найкращі рецепти народжуються з найпростіших інгредієнтів. Саме таким є кукурудзяний крем-суп, про рецепт якого розповіла фудблогерка Мирослава Пекарюк. Його секрет у гармонії текстур і смаків, природна солодкість кукурудзи ідеально поєднується з насиченим ароматом обсмаженого бекону, а вершки роблять консистенцію оксамитовою та ніжною.

Інгредієнти кукурудза 600 г бекон 150 г цибуля 1 шт. вершкове масло 40 г вода чи бульйон 500 мл вершки 200 мл сіль чорний мелений перець сушений чебрець копчена паприка пластівці чилі

Вершковий кукурудзяний суп із беконом tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготування

Спочатку обсмажте бекон до хрустких шкварок. Коли він стане золотистим, перекладіть його на тарілку, а жир, який витопився, залиште у каструлі. Додайте вершкове масло та обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості та прозорості. Потім всипте кукурудзу, приправте сіллю, чорним перцем, копченою паприкою та сушеним чебрецем. Обсмажуйте все разом ще 2-3 хв, щоб спеції максимально розкрили свій аромат. Влийте воду чи бульйон, доведіть до кипіння і варіть приблизно 25–30 хв, поки кукурудза стане м’якою. Після цього перебийте суп блендером до гладкої кремової консистенції. Додайте вершки, добре перемішайте та прогрійте ще кілька хвилин. Важливо не доводити суп до тривалого кипіння після додавання вершків, щоб вони зберегли ніжну текстуру. Перед подаванням прикрасьте страву хрусткими шкварками з бекону, дрібкою пластівців чилі для легкої пікантності та доповніть сухариками чи начос. Саме вони додають супу приємного контрасту текстур.

Вершковий кукурудзяний суп — чудовий приклад того, як із доступних продуктів можна створити страву з вишуканим смаком.

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