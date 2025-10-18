Вершковий салат із огірком і кукурудзою: оригінальний рецепт

Вершковий салат із огірком і кукурудзою tiktok.comaytens__kitchen

Цей рецепт, за сторінки Aytens Kitchen, ідеальний для обіду, легкого перекусу чи святкового столу. Салат поєднує свіжі овочі та ніжний йогуртовий соус, який робить його одночасно легким і поживним. Огірки додають свіжість, кукурудза — солодкість і текстуру, а червона цибуля — пікантну нотку. Зелень, особливо кріп, надає аромату та завершеності страві.

Інгредієнти

Овочі

огірки 3 шт.

кукурудза 1 банка

червона цибуля 1 шт.

кріп

Йогуртовий соус

йогурт

майонез 1 ст. л

часник 1 зубчик

оцет 1 ст. л

мед 1 ч. л

чорний перець

червоний перець

сіль

Приготування

Огірки добре вимийте та наріжте тонкими скибочками. Цибулю наріжте півкільцями. Дрібно поріжте кріп. Додайте кукурудзу до нарізаних овочів. В окремій мисці змішайте йогурт, майонез, подрібнений часник, оцет, мед, сіль і перець. Соус додайте до овочів і ретельно перемішайте. Викладіть салат на сервірувальну тарілку та подавайте охолодженим.

Поради

Для яскравішого смаку можна додати трохи лимонного соку.

Замість майонезу можна додати більше йогурту.

Цей салат — швидкий та простий у приготуванні. Він відмінно підійде як для повсякденного обіду, так і для святкових заходів. Лише 10–15 хв і на вашому столі неймовірно смачна та яскрава страва.