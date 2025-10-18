- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Вершковий салат із огірком і кукурудзою: оригінальний рецепт
Літо поступово змінилося на осінь, але легкі салати залишаються на столі цілий рік. Один із таких — вершковий салат із огірком і кукурудзою, який підкорює простотою, яскравістю та неймовірним смаком.
Цей рецепт, за сторінки Aytens Kitchen, ідеальний для обіду, легкого перекусу чи святкового столу. Салат поєднує свіжі овочі та ніжний йогуртовий соус, який робить його одночасно легким і поживним. Огірки додають свіжість, кукурудза — солодкість і текстуру, а червона цибуля — пікантну нотку. Зелень, особливо кріп, надає аромату та завершеності страві.
Інгредієнти
Овочі
огірки 3 шт.
кукурудза 1 банка
червона цибуля 1 шт.
кріп
Йогуртовий соус
йогурт
майонез 1 ст. л
часник 1 зубчик
оцет 1 ст. л
мед 1 ч. л
чорний перець
червоний перець
сіль
Приготування
Огірки добре вимийте та наріжте тонкими скибочками.
Цибулю наріжте півкільцями.
Дрібно поріжте кріп.
Додайте кукурудзу до нарізаних овочів.
В окремій мисці змішайте йогурт, майонез, подрібнений часник, оцет, мед, сіль і перець.
Соус додайте до овочів і ретельно перемішайте.
Викладіть салат на сервірувальну тарілку та подавайте охолодженим.
Поради
Для яскравішого смаку можна додати трохи лимонного соку.
Замість майонезу можна додати більше йогурту.
Цей салат — швидкий та простий у приготуванні. Він відмінно підійде як для повсякденного обіду, так і для святкових заходів. Лише 10–15 хв і на вашому столі неймовірно смачна та яскрава страва.