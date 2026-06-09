- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
Вершковий суп із пельменями: рецепт смачної страви
Вершковий суп із пельменями — ніжна, ситна та по-домашньому затишна страва, яка сподобається і дорослим, і дітям.
Кремові супи давно завоювали любов гурманів завдяки своїй ніжній текстурі та здатності створювати відчуття комфорту з першої ложки. А якщо додати до них пельмені, страва стає ще поживнішою та універсальнішою.
Рецепт, про який розповіли на сторінці Liliya.Cooking, поєднує овочеву основу, вершки, крем-сир і пельмені, які роблять суп ситним без зайвої складності.
Інгредієнти
- цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- картопля
- 3 шт.
- пельмені
- 400 г
- крем-сир
- 100 г
- вершки
- 100 мл
- зелень (зелена цибуля чи кріп)
-
- сіль
-
- перець
-
- лавровий лист
- 2 шт.
- олія
- 2 ст. л
- вода
- 2,5 л
Приготування
На дні каструлі розігрівають олію та обсмажують дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до м’якості.
Потім додають картоплю, нарізану кубиками, вливають воду, приправляють сіллю, перцем і лавровим листом та варять близько 10 хв.
Після цього до супу додають теплі вершки, крем-сир і пельмені.
Страву готують ще приблизно 10 хв, поки пельмені не стануть готовими.
Наприкінці додають подрібнену зелень, яка освіжає смак і додає аромату.
Ніжний смак вершків, кремова текстура та ситні пельмені роблять цей суп ідеальним варіантом для моментів, коли хочеться тепла та комфорту.