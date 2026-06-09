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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Вершковий суп із пельменями: рецепт смачної страви

Вершковий суп із пельменями — ніжна, ситна та по-домашньому затишна страва, яка сподобається і дорослим, і дітям.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
60 ккал
Коментарі
Вершковий суп із пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

Вершковий суп із пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

Кремові супи давно завоювали любов гурманів завдяки своїй ніжній текстурі та здатності створювати відчуття комфорту з першої ложки. А якщо додати до них пельмені, страва стає ще поживнішою та універсальнішою.

Рецепт, про який розповіли на сторінці Liliya.Cooking, поєднує овочеву основу, вершки, крем-сир і пельмені, які роблять суп ситним без зайвої складності.

Інгредієнти

цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
картопля
3 шт.
пельмені
400 г
крем-сир
100 г
вершки
100 мл
зелень (зелена цибуля чи кріп)
сіль
перець
лавровий лист
2 шт.
олія
2 ст. л
вода
2,5 л
Вершковий суп із пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

Вершковий суп із пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

Приготування

  1. На дні каструлі розігрівають олію та обсмажують дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до м’якості.

  2. Потім додають картоплю, нарізану кубиками, вливають воду, приправляють сіллю, перцем і лавровим листом та варять близько 10 хв.

  3. Після цього до супу додають теплі вершки, крем-сир і пельмені.

  4. Страву готують ще приблизно 10 хв, поки пельмені не стануть готовими.

  5. Наприкінці додають подрібнену зелень, яка освіжає смак і додає аромату.

Ніжний смак вершків, кремова текстура та ситні пельмені роблять цей суп ідеальним варіантом для моментів, коли хочеться тепла та комфорту.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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