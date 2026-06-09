Вершковий суп із пельменями: рецепт смачної страви

Вершковий суп із пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

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Кремові супи давно завоювали любов гурманів завдяки своїй ніжній текстурі та здатності створювати відчуття комфорту з першої ложки. А якщо додати до них пельмені, страва стає ще поживнішою та універсальнішою.

Рецепт, про який розповіли на сторінці Liliya.Cooking, поєднує овочеву основу, вершки, крем-сир і пельмені, які роблять суп ситним без зайвої складності.

Інгредієнти цибуля 1 шт. морква 1 шт. картопля 3 шт. пельмені 400 г крем-сир 100 г вершки 100 мл зелень (зелена цибуля чи кріп) сіль перець лавровий лист 2 шт. олія 2 ст. л вода 2,5 л

Вершковий суп із пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

Приготування

На дні каструлі розігрівають олію та обсмажують дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до м’якості. Потім додають картоплю, нарізану кубиками, вливають воду, приправляють сіллю, перцем і лавровим листом та варять близько 10 хв. Після цього до супу додають теплі вершки, крем-сир і пельмені. Страву готують ще приблизно 10 хв, поки пельмені не стануть готовими. Наприкінці додають подрібнену зелень, яка освіжає смак і додає аромату.

Ніжний смак вершків, кремова текстура та ситні пельмені роблять цей суп ідеальним варіантом для моментів, коли хочеться тепла та комфорту.

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