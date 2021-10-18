Вертута з гарбузом: рецепт від Андрія Величка

Коли бабине літо якось непомітно промайнуло, листя на деревах вже пожовкло і відчутно похолоднішало, то на ринках з'явилися десятки сортів гарбуза. Помаранчеві, жовті, червоні, з твердою або цукровою м'якоттю, мускатні або цукрові. На будь-який смак.

Як вибрати гарбуз для готування серед такого розмаїття? Все досить просто — залежить від того, що ви хочете приготувати. Якщо, наприклад, вам потрібно запекти шматочками, для гарніру, щоб не вийшла каша — беріть сорт з більш щільною м'якоттю. Наприклад, мускатний — він за формою нагадує грушу. Ну а якщо ви вирішили приготувати гарбузовий суп, або вертути, як я, то сміливо беріть круглий гарбуз із яскраво-оранжевою м'якоттю і жовтою шкірою — типу сорти цукрового або медового. Але чи запитаєте продавця на ринку, який вид або сорт для якої страви хороший.

Ну а далі я опишу простий і дуже доступний рецепт вертути з гарбузом. Страва сезонна, осіння, і ми завжди чекаємо осені, щоб приготувати улюблені вертути.

Інгредієнти:

1 упаковка тіста філо — 400-500 г

1 кг медового гарбуза

8 ст. ложок цукру

2 ст. ложки картопляного крохмалю

100 г вершкового масла

100 г рослинної олії

горішки, родзинки — за бажанням

1 яйце для змащування вертути під час випікання

Крок 1

Традиційний для рідної Бессарабії рецепт тіста для вертути я описував раніше, але ось іноді все ж хочеться спекти швидку випічку і не морочитися з тістом. А зараз для цього є таке благо, як витяжне тісто філо. Продукт став за останні роки досить поширеним і доступним — продається у відділах заморозки в звичайних магазинах. Тому купивши таке тісто, ми можемо тримати його в морозилці і за необхідності, діставши його на 20 хвилин, готове до випічки.

Крок 2

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Начинка. Тут все ще простіше, ніж з тістом. Гарбуз слід очистити від шкірки і натерти на тертці. Окремо змішати цукор з крохмалем — ми цим цукром будемо посипати начинку безпосередньо перед запіканням. Якщо змішати одразу, то гарбуз пустить сік, а якщо не використовувати крохмаль, то під час випікання начинка пустить сік і покине нашу вертуту. Якщо є бажання — подрібніть горішки і залийте окропом родзинки — з такими доповненнями випічка завжди смачніша.

Крок 3

Розтопіть трохи вершкового масла, змішайте його з рослинною олією (приблизно порівну) і візьміть пензлик. Тепер пора збирати наші вертути. Викладаємо на стіл лист тіста, змащуємо його маслом (тонко, пензликом), і накриваємо другим листом, повторюючи операцію з маслом. Тепер на один край викладаємо гарбуз, посипаємо сумішшю цукру з крохмалем. Якщо готуєте з горішками і родзинками — додавайте. Загортаємо наш виріб, і викладаємо на деко для запікання. І так повторюємо поки не закінчиться і тісто, і начинка.

Тепер змащуємо готові рулетики маслом і трохи посипаємо залишком цукру. Пора запікати.

Крок 4

Випікаємо за 180°C приблизно 30-40 хв. орієнтовно за 15 хв до готовності змащуємо вертути яйцем, тоді вони стануть ще гарнішими і смачнішими.

Смачного! За годину ви приготували смачні сезонні вертути з гарбузом!

Тісто філо можна замінити на листкове тісто, тонко його розкачавши. Можна збільшити кількість шарів тісту філо до 3-4, а між ними додати трохи цукру, карамель, що вийшла, дасть дуже цікавий смак. Ну і спеції можна додавати на будь-який смак — від меленого імбиру і кардамону до чебрецю і чубріци, але зовсім трохи, адже головний інгредієнт тут звичайно ж гарбуз)

Андрій Величко — один з небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

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