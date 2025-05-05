- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
Весняний салат із зеленою заправкою: оригінальний рецепт
Це салат, який хочеться готувати знову та знову, адже він ідеальний для теплої пори року, коли організм прагне легкості, вітамінів і яскравих смаків. Він поєднує ніжність капусти, свіжість огірка та кремовість авокадо з ароматною зеленою заправкою на основі йогурту.
Весняний салат із зеленою заправкою, який приготувала кулінарка Ольга Рябенко, має ніжний смак, аромат свіжої зелені та кремову заправку — ідеальне поєднання для ланчу, вечері чи навіть легкого перекусу.
Інгредієнти
Для салату
Пекінська капуста 1 качан
Яйця 4 шт.
Огірок 2 шт.
Авокадо 1 шт.
Пармезан
Для зеленої заправки
Петрушка 20 г
Щавель 20 г
М’ята 5–6 листочків
Натуральний йогурт 150 г
Гірчиця (діжонська чи зерниста) 1 ст. л
Лимонний сік 0,5 ст. л
Олія 30 мл
Вода 50 мл
Сіль
Перець
Приготування
Підготуй овочі, наріжте пекінську капусту тонкими смужками, огірки кружальцями чи півмісяцями, а авокадо — кубиками.
Відваріть яйця, охолодіть, очистьте та поріж на четвертинки або кубики.
Збийте заправку: у чашу блендера поклади всю зелень, додайте йогурт, гірчицю, сік лимона, олію, воду, сіль і перець. Збийте до однорідної консистенції.
З’єднайте овочі, яйця та заправку у великій мисці. Перемішайте.
За бажанням натріть зверху трохи пармезану — він додасть пікантності та глибини смаку.
Цей салат — втілення весни на тарілці: свіжість, легкість і користь в одному рецепті. Він підходить як для щоденного раціону, так і для святкового столу, додає яскравості та задовольняє апетит без шкоди для фігури.
Смачного!