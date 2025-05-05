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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
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25
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1 хв

Весняний салат із зеленою заправкою: оригінальний рецепт

Це салат, який хочеться готувати знову та знову, адже він ідеальний для теплої пори року, коли організм прагне легкості, вітамінів і яскравих смаків. Він поєднує ніжність капусти, свіжість огірка та кремовість авокадо з ароматною зеленою заправкою на основі йогурту.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Весняний салат із зеленою заправкою: оригінальний рецепт

Весняний салат із зеленою заправкою: оригінальний рецепт / © Credits

Весняний салат із зеленою заправкою, який приготувала кулінарка Ольга Рябенко, має ніжний смак, аромат свіжої зелені та кремову заправку — ідеальне поєднання для ланчу, вечері чи навіть легкого перекусу.

Інгредієнти

Для салату

  • Пекінська капуста 1 качан

  • Яйця 4 шт.

  • Огірок 2 шт.

  • Авокадо 1 шт.

  • Пармезан

Для зеленої заправки

  • Петрушка 20 г

  • Щавель 20 г

  • М’ята 5–6 листочків

  • Натуральний йогурт 150 г 

  • Гірчиця (діжонська чи зерниста) 1 ст. л

  • Лимонний сік 0,5 ст. л

  • Олія 30 мл

  • Вода 50 мл

  • Сіль

  • Перець

Приготування

  1. Підготуй овочі, наріжте пекінську капусту тонкими смужками, огірки кружальцями чи півмісяцями, а авокадо — кубиками.

  2. Відваріть яйця, охолодіть, очистьте та поріж на четвертинки або кубики.

  3. Збийте заправку: у чашу блендера поклади всю зелень, додайте йогурт, гірчицю, сік лимона, олію, воду, сіль і перець. Збийте до однорідної консистенції.

  4. З’єднайте овочі, яйця та заправку у великій мисці. Перемішайте.

  5. За бажанням натріть зверху трохи пармезану — він додасть пікантності та глибини смаку.

Цей салат — втілення весни на тарілці: свіжість, легкість і користь в одному рецепті. Він підходить як для щоденного раціону, так і для святкового столу, додає яскравості та задовольняє апетит без шкоди для фігури.

Смачного!

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