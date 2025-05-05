Весняний салат із зеленою заправкою: оригінальний рецепт / © Credits

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Весняний салат із зеленою заправкою, який приготувала кулінарка Ольга Рябенко, має ніжний смак, аромат свіжої зелені та кремову заправку — ідеальне поєднання для ланчу, вечері чи навіть легкого перекусу.

Інгредієнти

Для салату

Пекінська капуста 1 качан

Яйця 4 шт.

Огірок 2 шт.

Авокадо 1 шт.

Пармезан

Для зеленої заправки

Петрушка 20 г

Щавель 20 г

М’ята 5–6 листочків

Натуральний йогурт 150 г

Гірчиця (діжонська чи зерниста) 1 ст. л

Лимонний сік 0,5 ст. л

Олія 30 мл

Вода 50 мл

Сіль

Перець

Приготування

Підготуй овочі, наріжте пекінську капусту тонкими смужками, огірки кружальцями чи півмісяцями, а авокадо — кубиками. Відваріть яйця, охолодіть, очистьте та поріж на четвертинки або кубики. Збийте заправку: у чашу блендера поклади всю зелень, додайте йогурт, гірчицю, сік лимона, олію, воду, сіль і перець. Збийте до однорідної консистенції. З’єднайте овочі, яйця та заправку у великій мисці. Перемішайте. За бажанням натріть зверху трохи пармезану — він додасть пікантності та глибини смаку.

Цей салат — втілення весни на тарілці: свіжість, легкість і користь в одному рецепті. Він підходить як для щоденного раціону, так і для святкового столу, додає яскравості та задовольняє апетит без шкоди для фігури.

Смачного!

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