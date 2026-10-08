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В’ялені сливи з часником і травами: рецепт оригінальної закуски
Це оригінальна закуска з в’ялених слив із часником, прованськими травами та розмарином, залитих олією.
Така пікантна закуска ідеально підійде як доповнення до м’яса, сирної тарілки або просто як самостійна страва.
Інгредієнти
- сливи
- 1 кг
- часник
- 3–4 зубчики
- цукор
- 1–2 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- прованські трави
- за смаком
- олія
- 150–200 мл
- розмарин
- 2–3 гілочки
Сливи помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки.
Деко застеліть пергаментним папером, викладіть сливи зрізом догори та рівномірно посипте цукром, сіллю та прованськими травами, поставте в заздалегідь розігріту до 100 градусів духовку приблизно на 4–6 годин, залежно від розміру та соковитості слив (вони мають бути м’якими, але пружними).
Часник очистьте і наріжте тонкими пластинками.
На дно чистої, сухої банки викладіть в’ялені сливи, перекладаючи їх часником та гілочками розмарину.
Залийте гарячою олією, щільно закрийте кришкою і залиште за кімнатної температури до повного охолодження, зберігайте в холодильнику.
Поради:
Сливи обирайте щільні, нем’які.
Якщо у вас духовка без конвекції, залиште дверцята трохи прочиненими.
Спеції використовуйте на свій смак.