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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
2300
Час на прочитання
1 хв

В’ялені сливи з часником і травами: рецепт оригінальної закуски

Це оригінальна закуска з в’ялених слив із часником, прованськими травами та розмарином, залитих олією.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
240 ккал
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В’ялені сливи з часником і травами

В’ялені сливи з часником і травами / © Credits

Така пікантна закуска ідеально підійде як доповнення до м’яса, сирної тарілки або просто як самостійна страва.

Інгредієнти

сливи
1 кг
часник
3–4 зубчики
цукор
1–2 ч. л.
сіль
1 ч. л.
прованські трави
за смаком
олія
150–200 мл
розмарин
2–3 гілочки

  1. Сливи помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки.

  2. Деко застеліть пергаментним папером, викладіть сливи зрізом догори та рівномірно посипте цукром, сіллю та прованськими травами, поставте в заздалегідь розігріту до 100 градусів духовку приблизно на 4–6 годин, залежно від розміру та соковитості слив (вони мають бути м’якими, але пружними).

  3. Часник очистьте і наріжте тонкими пластинками.

  4. На дно чистої, сухої банки викладіть в’ялені сливи, перекладаючи їх часником та гілочками розмарину.

  5. Залийте гарячою олією, щільно закрийте кришкою і залиште за кімнатної температури до повного охолодження, зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Сливи обирайте щільні, нем’які.

  • Якщо у вас духовка без конвекції, залиште дверцята трохи прочиненими.

  • Спеції використовуйте на свій смак.

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