В’ялені сливи з часником і травами: рецепт оригінальної закуски

Деко застеліть пергаментним папером, викладіть сливи зрізом догори та рівномірно посипте цукром, сіллю та прованськими травами, поставте в заздалегідь розігріту до 100 градусів духовку приблизно на 4–6 годин, залежно від розміру та соковитості слив (вони мають бути м’якими, але пружними).